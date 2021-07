"The Crown" y "The Mandalorian" encabezan las nominaciones a los premios Emmy 2021

El domingo 19 de septiembre se celebrará la entrega de los premios Emmy 2021. La ceremonia realizada por la Academia de la Televisión de Estados Unidos volverá a realizarse de forma presencial y buscará coronar a las mejores series e intérpretes de la pantalla chica en esta temporada.

Entre las nominaciones hubo tres series a la cabeza. La polémica historia de la familia real de Netflix "The Crown" y la aventura del cazarecompensas "The Mandalorian" fueron las ficciones más nominadas con 24 candidaturas a los premios. Le sigue la serie de Marvel "Wandavision" con 23 nominaciones en la lista, las últimas dos de Disney +.

Sobre el gran número de nominaciones, el actor chileno Pedro Pascal celebró en redes sociales. "Veinticuatro. Lo siento, pero tengo que gritarlo. ¡Qué Orgullo!", twitteó el mandaloriano.

Las siguientes series más nombradas fueron "El cuento de la criada" de Hulu con 21 postulaciones, la serie cómica de Apple TV+ "Ted Lasso" con 20, "Gambito de Dama" de Netflix con 18 y la original de HBO "Mare of Easttown" con 16.

Hablando de plataformas, esta vez el sitio de streaming a la cabeza fue HBO Max, que reunió 130 candidaturas, superando a Netflix por solo una nominación. Por su lado, pese a tener dos de las tres series más nominadas, Disney+ sumó 71 puestos postulantes a premio, seguida por la NBC (46), Apple TV+ (34) y CBS (26).

Las nominaciones

Las series a cargo de competir a mejor serie dramática van desde historias de época hasta los superhéroes no tan héroes. Las series que se enfrentarán por ser la mejor ficción de drama son "The Boys", "Bridgerton", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us".

Por su parte, el reconocimiento a la mejor comedia se decidirá entre "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method", "Pen15" y "Ted Lasso".

En el caso de las miniseries, quienes caben como posibles ganadores son "WandaVision", "Mare of Easttown", "I May Destroy You", "Gambito de Dama" y "The Underground Railroad".

Presencia latina

En las nominaciones también se destacan actores latinos que postulan a su reconocimientos de intérpretes. Entre ellos está la argentina Anya Taylor-Joy que postula a mejor actriz de una serie limitada o película televisiva por "Gambito de dama".

Además, el compositor estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda recibió una nominación al mejor actor en la misma categoría que Taylor-Joy por la adaptación televisiva de su exitoso musical "Hamilton".

Asimismo, MJ Rodríguez, de origen afroamericano y puertorriquño, logró coronarse como la primera mujer trans nominada al Emmy.