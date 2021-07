Yasmin Valdés habla de su relación con Felipe Camiroaga

La exchica reality Yasmín Valdés reveló que estuvo por más de seis meses en una relación con el animador Felipe Camiroaga, quien falleció en septiembre del 2011.

En el programa "Me Late", los animadores hablaban sobre la millonaria indemnización que la Corte de Apelaciones ordenó para los familiares de las víctimas del accidente del Casa 212 en Juan Fernández, entre las que se encuentra el animador Felipe Camiroaga. En ese contexto, la actriz reveló que tuvo la oportunidad de trabajar con el comunicador desde los inicios de su carrera. "Empecé en televisión con él, de hecho", contó.

Tras ser consultada sobre lo que tenían, Valdés afirmó que fue "un intento de relación, pero la verdad no funcionó", indicando que duró entre seis a ocho meses. "Lo que pasa es que justo fue en la época antes de la Paz Bascuñán, que fue cuando Felipe tuvo que viajar por su mamá, que estaba enfermita en España", explicó.

"Yo creo que todas las mujeres de Chile lo amamos, es como el prototipo perfecto de hombre, pero todos también sabemos que no era un hombre para casarse, tener una familia como tradicional", complementó.

"Uno sabe también que él era una persona súper especial, que no le gusta que fueran públicas sus relaciones, entonces hasta que nadie te formaliza, una no se da como formalizada. Notificada", dijo la exchica reality.

El martes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al fisco a pagar millonarias indemnizaciones a los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Juan Fernández, a meses de que se cumplan los diez años de la tragedia. Entre ellos, el padre de Camiroaga recibiría $150 millones.

Durante esta semana, María José Campos, conocida como "la porotito verde", aseguró en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar" que quien fue rostro de TVN habría intentado acercarse a ella, siendo rechazado. "Nos veíamos y era divertido. Fuimos al cine un par de veces y él ya sabía, quizás no podía creer que esta mocosa le estuviera diciendo que no. Era un encanto eso sí, pero no pasó nada", dijo.