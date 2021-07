Moby: "Siempre me imaginé como un profesor de filosofía que hacía música en sus tiempos libres"

Si el músico y compositor de música electrónica estadounidense Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby, tuviera que describir sus 31 años de carrera en la música en una sola palabra, dice que diría "sorpresa".

"Creo que utilizo mucho esa palabra, pero creo que la describe bien. Realmente pensé que iba a pasar toda mi vida como profesor de filosofía y sospechaba que haría música encerrado en mi habitación como hobbie y nadie la oiría nunca", comenta.

El artista, que adoptó su nombre artístico en honor al libro "Moby Dick", la obra más famosa de su tío tatarabuelo, Herman Melville, asegura que gran parte de su vida la observó de esa forma, casi sin sospechar que lograría ser uno de los nombres más grandes de la electrónica.

"Cada parte de estos últimos 31 años ha sido muy, muy sorprendente", comenta el músico detrás de temas como "Porcelain", "Natural Blues" y más. Es por eso que Moby decidió lanzar "Reprise", su último LP.

En "Reprise", Moby decidió "reimaginar" grandes momentos musicales de su pasado. En él, participa junto a la Budapest Art Orchestra, reversionando sus clásicos del rave y tecno con nuevos arreglos para orquesta e instrumentos acústicos.

"En Hollywood hay una expresión llamada 'discurso de ascensor', que es cuando tienes 30 segundos para describir algo. Creo que 'Reprise' es un álbum de grandes éxitos orquestales, pero tiene tantas cosas que creo que va mucho más allá", describe. "Hay muchos cantantes diferentes invitados, hay un coro de gospel y también hay percusionistas y bateristas fenomenales. Supongo que porque soy yo de nuevo, haciendo mucha de mi música antigua, pero a la vez rehaciéndola de forma 100% acústica junto a una orquesta", añade.

¿Fue complejo el proceso de reversionar los temas para que fueran arreglos orquestales?

Bueno, una cosa de la que me di cuenta cuando comencé a hacer los arreglos fue que, de una manera extraña, muchas de estas canciones ya eran orquestales. Canciones como "Natural Blues", "Porcelain" o "Why Does My Heart Feel So Bad" se sentían como temas que en realidad se escribieron en torno a una especie de arreglo orquestal. La gran diferencia fue que aquellos arreglos se hicieron a través de sintetizadores, por lo que el hecho de recrear algunos de los arreglos básicos no fue difícil. La estructura básica de acordes y arreglos ya existían en la música original, así que no causó problemas. Pero, el hecho de preparar arreglos determinados de temas que conoces y distribuirlos en partes para 130 personas diferentes es muchísimo más desafiante.

¿Cómo te sientes al revivir los 31 años de carrera musical con este disco?

Si soy honesto, cada parte de mi carrera como músico ha sido completamente sorprendente. Cuando era pequeño asumí que me convertiría en profesor de filosofía en alguna universidad de Nueva Inglaterra y haría música en mi tiempo libre encerrado en mi habitación sin que nadie lo escuchara. Realmente nunca pensé que tendría un contrato discográfico. Casi todo lo que me ha pasado durante los últimos 31 años ha sido completamente sorprendente y a la vez es una de las cosas más maravillosas. Me maravillo al pensar que pude hacer un disco con una orquesta para Deutsche Grammophon (sello discográfico alemán especializado en música clásica).

¿Por qué es tanta la ilusión de trabajar con ellos?

Si lo pongo en perspectiva, cuando tenía 19 o 20 años trabajaba en una pequeña tienda de discos y, a veces, me dedicaba a desempacar discos y veía los álbum de Deutsche Grammophon y eran tan sofisticados y elegantes adornados por el gran logo amarillo. Nunca me imaginé, ni en la mínima posibilidad, que alguna vez pudiera hacer un disco con ellos. Y entonces llegó ese momento maravilloso. Fue casi surrealista ver las copias en vinilo de "Reprise" en mi casa, con mi foto y mi nombre en una portada de Deutsche Grammophon con el grande y hermoso logo amarillo. Eso me hizo demasiado feliz.

¿Qué tipo de música has disfrutado en estos tiempos de encierro?

Bueno, tengo los gustos musicales más extraños. Mis gustos musicales no tienen sentido para nadie excepto para mí (risas). Escucho mucha música clásica en realidad, pero tiendo a escuchar música clásica muy antigua, me refiero a cosas como William Boyce o al Barroco temprano de (Tomaso) Albinoni. También escucho mucho punk rock y speed metal, en especial bandas como Pantera o Hatebreed, o también bandas más antiguas como Black Flag o Minor Threat para luego irme a la música ambiental tranquila. También he escuchado un montón del viejo New Wave, aunque también me encantan las épocas de redescubrimiento. A veces simplemente escucho una lista de reproducción de música que se grabó en la década de 1920 y es fascinante. Siento que la música es como una máquina del tiempo, aunque para muchos mis gustos no tienen sentido. Me gusta usar mi tiempo para redescubrir mis gustos.