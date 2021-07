Rodrigo Bastidas cuenta que nunca vio "Machos"

A partir del viernes, el Teatro Nescafé de las Artes se realizará el ciclo "Nuestro teatro", donde se mostrarán taquilleras comedias que fueron grabadas en los estudios de TVN por el director Rodrigo Sepúlveda.

Entre las producciones se encuentran "La Prole", "Hijos de su Madre" y "La vecina de arriba", obras que se emitirán el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de julio.

"Hijos de su Madre", protagonizada por Nena Muñoz, Magdalena Max Neef, Gabriel Prieto y Rodrigo Bastidas, se emitirá el sábado a las 21:00 horas. La historia se centra en cuatro hermanos que se reúnen tras la muerte de su madre.

"Estos hermanos son muy distintos", comenta Rodrigo Bastidas. "En la obra se habla de la xenofobia, homofobia, el racismo que existe en Chile, porque los hermanos son muy opuestos en términos políticos, económicos, sociales y más, entonces discuten de todo. Es una comedia negra bien políticamente incorrecta, la verdad", comenta el intérprete.

Bastidas estuvo ocupado durante la pandemia, ya que además de presentar la obra en los estudios de TVN, se dedicó a dirigir la película "Un loco matrimonio en cuarentena".

"Fue bien complejo realizarla en medio del covid", comparte. "Tuvimos un protocolo súper estricto: usamos las casas de los actores, andábamos con trajes de astronautas, mascarillas y nos hacíamos PCR a cada rato. Cómodo no fue, pero creo que fue muy enriquecedor", añade el artista.

La cinta fue, a su vez, el último proyecto en cine del fallecido actor Tomás Vidiella, quien murió por covid en marzo de este año. "Tomás era muy amigo mío, y su muerte fue terrible, igual que la de su hermana. Fue muy fuerte perderlos a ambos el mismo año. Yo no soy de tener amigos en el teatro, pero ellos lo eran para mí. Esta es su última película y pese a que es un papel chico, lo hace espectacular, como todos los papeles que él hacía", rememora.

Hay algo que el también guionista es reacio a comentar: su participación como Armando Mercader en "Machos", de Canal 13.

"Ni siquiera vi 'Machos' cuando salió la primera vez. O sea, vi el primer capítulo porque estuvimos todo el equipo reunidos, medios obligados a asistir a esta premiere", admite entre risas. "De repente me muestran cosas, memes y cosas así, pero no tengo idea, no he visto nada", añade.

¿No ves tus series?

Es que era entonces y es ahora: siempre estoy trabajando, aunque tampoco soy una persona de tele, no podría estar 160 días siguiendo una serie. Hoy veo las series que escribo y las veo por cuestión de trabajo. (Risas).

¿Entonces qué ves para entretenerte?

Mira, las series me latean cuando son tan largas. Me gusta ver cosas que a las dos horas terminan y eso me entretiene. Me encanta el cine italiano, los documentales y las series históricas. ¿Sabes cual me gusta? "The Crown". Esa me entretuvo. Mi hija me dijo que viera "Game of Thrones" y yo lo encuentro una lata. Qué es eso de dragones que van siguiendo a la gente. No, no es para mí. (Risas). Una vez me puse a ver "24" y en el capítulo 9 al detective más famoso y genial del mundo le raptan a su hija tres veces. ¿Qué es eso de que el hueón que es el policía más top le van a robar la hija tres veces en un día? Es ridículo, para reírse. Pero claro, es cuestión de gustos.