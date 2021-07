Participante de "Yo Soy" abandonó el programa por problemas de salud

El imitador de Steve Perry de Journey, Nicolás Cid, sorprendió con un anuncio en el último episodio emitido de "Yo Soy All Stars", programa que reúne a los mejores participante de los últimos años.

Pues Cid contó que te tomó la decisión de dejar el programa debido a problemas de salud, pues afirmó que padecía cáncer a la tiroides.

El imitador manifestó que "quiero agradecer a toda la gente que gracias a ellos yo fui el ganador de la tercera temporada. La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en en el programa... por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego".

"Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroide, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego. Ya me estaba afectando un poco la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello", contó.

Además se refirió a esta situación a través de redes sociales donde realizó un comunicado que compartió mediante Instagram.