Rudolphy protagoniza audioserie policial: "Esto es muy desafiante"

Cuando se habla del boom de los podcast y el regreso de las audioseries, el actor Álvaro Rudolphy no puede evitar pensar en sus años de infancia, cuando cada noche se dedicaba a escuchar radioteatros con su hermano.

"Es como era antiguamente el radioteatro, con el plus que tiene la tecnología de hoy día", comenta. "Entonces uno crea el mundo que escucha", añade.

El actor chileno protagoniza junto a Giannina Fruttero "Ave de presa", la cuarta audioserie producida por Emisor Studios, los mismos creadores de "Caso 63", "Borrado" y "Turing".

La ficción, que fue lanzada el lunes, fue escrita por la guionista Paula Del Fierro, autora de la serie de Amazon Prime Video "La Jauría". La guionista del thriller policial menciona que es primera vez que escribe para una audioserie. "Me motivé después de ver la reacción del público a 'Caso 63'. Creo que el público necesitaba una forma de entretención diferente, más íntima, que los desconectara de las pantallas y los conectará con algo más personal. Hay una intimidad especial en la audioficción que me interesa explorar", dice Del Fierro.

La historia se ubica en el sur de Chile, donde llama la atención un escalofriante caso: diferentes mujeres jóvenes han aparecido brutalmente asesinadas. La policía cree que tiene al culpable, pero la detective Sara Cardenal (Fruttero) piensa distinto. Es por esto que Cardenal decide acercarse a Fabián Miller (Rudolphy) en búsqueda de la verdad.

"Miller es hijo de un antiguo soldado que trabajó con los nazis en Alemania", explica el actor. "Este tipo se vino a esconder, al igual que muchos otros, en el sur de Argentina y el sur de Chile, forma familia y yo soy el menor de esta familia", añade.

Por cosas de la vida, Miller queda solo en la casa donde murió su padre. "Ahí empieza a tener una suerte de revancha psicológica causada seguramente por el ninguneo y el maltrato de su padre en la infancia al hacer desaparecer estas mujeres", explica.

La audioficción también marca el debut protagónico de ambos en este formato, aunque Rudolphy ya había tenido una aparición en el capítulo final de "Caso 63". "Ahí hice de un comisario de la Policía de Investigaciones, fue súper entretenido y ahí surgió la idea de invitarme a 'Ave de Presa'", recuerda.

¿Es complejo realizar una audioserie cuando se está acostumbrado al teatro y televisión?

Mira, uno igual tiene cierto manejo y en el oficio se utiliza mucho la voz. Pero aquí la voz es la que tiene que dar todo. Uno está acostumbrado a expresarse a través del cuerpo, la cara, los ojos pero aquí la voz es la encargada de dar las emociones, sensaciones y eso lo hace un poco más complejo, pero a la vez súper atractivo. Antes, en el radioteatro los sonidos eran básicamente en vivo y hoy en día la gama sonora ha evolucionado muchísimo. Entonces es más sencillo sumergir al auditor y uno como actor debe tratar de dar toda la gama para transmitir las emociones: miedo, angustia, rabia, pena, dolor, tensión, etc. Y eso es muy atractivo y desafiante.

¿Te recuerda mucho a los radioteatros que se realizaban antes?

Sí. A mí me tocó en mi infancia oír radioteatros con mi hermano. Recuerdo escuchar "La Tercera Oreja", "El Doctor Mortis"... y cuando empezó a salir el boom de los podcast me llevó a esa época y con la mejoría en la tecnología me pareció súper entretenido. Cuando escuché "Caso 63", me llevó a esa era: cuando estábamos en silencio en la noche imaginando el mundo. Eso es súper atractivo porque hoy en día a la gente en general le entregan todo digerido. El director demuestra lo que él quiere que tú veas y en estos podcast tú imaginas y eso encuentro que es súper bueno, sobre todo para las nuevas generaciones que están acostumbrados a estar mucho tiempo en la pantalla y absorber, absorber y absorber imágenes y no crearlas.

Esa es la gracia del formato...

Claro, Este relato tiene mucho de este juego de sorprender y guiar al auditor en el mundo con sensaciones, temperaturas, lluvia, viento, día, noche... y eso es súper atractivo y sorprendente: está escrito en función de que puedas imaginar este mundo donde el personaje va recorriéndolo a través de las voces. El auditor es el encargado de crear las imágenes.