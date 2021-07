Segunda renuncia en una semana: Ricky Santos deja "Yo Soy"

08:46 El doble de Luis Miguel abandonó la cuarta temporada del programa para participar en un proyecto que no ha especificado en México. "Estoy muy, muy feliz", dijo.

El programa de imitadores de Chilevisión "Yo Soy All Stars" sumó una segunda renuncia en menos de una semana. Tras el retiro de Nicolás Cid para tratarse un cáncer a la tiroides que le diagnosticaron hace cuatro meses, ayer se informó que Ricky Santos, imitador del mexicano Luis Miguel, también abandona el set del espacio.

El anuncio llegó de boca del productor ejecutivo del programa, Carlos Valencia, quien en conversación con Tiempo X aseguró que el artista tomó la decisión de partir a probar suerte al extranjero, tal y como ocurrió hace unas semanas con Sebastián Landa, a cargo de interpretar a José Feliciano.

"Van por una oportunidad en México, que nos parece increíble, porque este programa en Chile les dio la plataforma para que en México los vieran y los quisieran llevar", señaló al sitio web.

Respecto a la partida de Santos, su pareja subió una historia a Instagram deseándole suerte al imitador. "Sé que uno de tus sueños era llegar a México", le escribió.

En conversación con este medio, el imitador del Sol de México afirma que ya llegó a su destino y admitió que se encuentra "muy, muy feliz".

"No puedo decir a qué vine ni quién me trajo, pero ya estoy en México", compartió.

Desde Chilevisión afirmaron que no se referirán a las salidas de los participantes en general.

A través de sus historias en Instagram, Santos habló sobre los rumores en torno a su viaje: "Unos dicen que estoy grabando series, otros dicen que estoy grabando música y otros dicen que voy a un programa de talentos", mencionó sin especificar su objetivo.

Sin embargo, momentos después y a través de Facebook el artista afirmó que "no me dejaron despedirme en pantalla en el programa Yo Soy".

"Si realmente tenía tu cariño y apoyo, hoy también lo necesito, no es justo que no me pueda despedir de tanta gente maravillosa que estuvo detrás de la pantalla apoyándome", puntualizó.

Durante esta cuarta temporada han renunciado Santos, Sebastián Landa (José Feliciano) y Nicolás Cid (Steve Perry).