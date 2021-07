Karla Constant sobre The Covers: "Hay algunos en el show a los que el canto no les acompañó en la vida"

En los próximos días Mega anunciará la fecha de estreno de su próximo estelar "The Covers, tributo a las estrellas", donde 48 famosos se enfrentarán en el escenario imitando a diferentes ídolos musicales.

El programa es conducido por Karla Constant y contará con un jurado compuesto por el productor musical y exintegrante de la banda argentina de rock La Torre, Oscar Mediavilla, el cantante Beto Cuevas y la actriz y comediante Javiera Contador.

Durante una conferencia de prensa a la que tuvo acceso este medio, Constant se refirió al actual momento que vive en Mega, canal al que volvió como un reemplazo en la conducción del matinal "Mucho Gusto" en noviembre del año pasado.

"Es más de lo que imaginaba. Vine por un periodo de reemplazo y me quedé haciendo cosas nuevas. Me gustan mucho los proyectos nuevos y los nuevos desafíos", confesó la también animadora de "Got Talent Chile".

"Esta vuelta ha sido vertiginosa, sorprendentemente maravillosa y creo que lo he disfrutado. Me siento muy afortunada", añadió.

Respecto a su nuevo proyecto, la presentadora de televisión afirmó que en el programa "tenemos este grupo muy entretenido de todas las áreas: actores, cantantes, gente conocida y querida. Entonces, cuando ves a gente tan distinta que llegan a un escenario en donde están caracterizados, y que han tenido muchas horas de preparación, simplemente te encanta, incluso en los que no le dan a ni una nota", explica entre risas.

Al respecto, la animadora afirmó que efectivamente "hay algunos a los que el canto no les acompañó en la vida, pero son entretenidos".

Constant no es la única que afirma que la voz no es la principal característica de muchos concursantes, pero los jueces del programa afirman que aquel don no es el gatillante principal del programa.

"Creo que más que cantar bien o parecido, lo que buscamos es un todo. Yo busco que realmente el concursante me haga sentir la experiencia del artista que están imitando", comentó Beto Cuevas.

Javiera Contador se mostró de acuerdo con el cantante. "Hay cantantes y es obvio que cantan muy bien, pero hay veces en las que no se parecen tanto, entonces no se está midiendo solamente el talento musical. La idea es que se parezcan. Es un camino complejo", añadió.

Este camino, según Oscar Madiavilla, es más que nada en la práctica. "Hay que encontrar ese color del artista y es todo un desafío para quienes lo hacen, porque tienen que mirar mucho al artista y trabajar mucho para poder traer al músico. Además, cada concursante debe ser dos personajes y eso le da mayor dificultad", dijo.

De todas formas, Mediavilla reconoce el trabajo de cada famoso en el programa. "Siento que todos se lo toman en serio, hay muchas responsabilidades y doy fe de que dan muchísimo para lograrlo. Siento que no los van a defraudar, al menos no la mayoría, hay algunos que sí, hay que decirlo", bromeó.

"La mayoría de los artistas lo hacen sorprendentemente bien. Es un gran equipo, y los concursantes se lo toman con muchísima responsabilidad y eso debo reconocérselos", cerró.