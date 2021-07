[VIDEO] Myriam Hernández y su nueva canción: “Es para las mujeres que se sienten menoscabadas”

Diez años tuvieron que pasar para que Myriam Hernández lanzara su nuevo disco Sinergia, que tiene 11 canciones y cuyo sencillo promocional se llama “Hasta aquí”.

"Justamente hace 10 años que no grababa un nuevo disco porque no me enamoraba ninguna canción. Pasaron muchos años y yo estaba en tours o giras, seguía trabajando pero no me salía nada que me convenciera. Tampoco llegaban canciones, de los compositores que escribían para mí, que me llenaran el alma”, dijo en conversación con SoyTv.

Según relató, el single promocional lo solicitó al autor Jacobo Calderón, cuando lo conoció hace tres años. “Le manifesté mi deseo de hacer un disco particular en los tiempos de hoy (...) Decidimos hacer un disco como los que se hacían antes, con 10 u 11 canciones. Grabamos todo el álbum, lo trabajamos en pandemia. Surgieron canciones maravillosas, que la verdad es que estoy enamorada de cada una de ellas. Estoy feliz. Este nuevo sencillo que es distinto, es alegre, es rítmico. Tiene mucha influencia latinoamericana también. Es impetuoso, da energía pero el mensaje es muy potente”, contó la solista chilena.

Dentro de su solicitud hubo una particular y tiene que ver con el feminismo. Ella quería que las mujeres se sintieran representadas, sobre todo las más vulneradas.

“Le pedí a Jacobo que en este disco hubiese una canción que hable del poder femenino, que ayude a muchas mujeres que van a mis conciertos y que tienen problemas, probablemente, de violencia intrafamiliar o que se sienten menoscabadas. Así nace esta canción, que me envía después de una semana de haber hablado. Cuando la escuché, supe de inmediato que esa era la canción con la que yo quería regresar”, agregó.

El video de “Hasta aquí” fue grabado en Pite, una localidad cercana a Papudo y tiene la particularidad de que su hija, Myriam Saint-Jean, también participa de él. “Tiene 24 años, es feminista y yo dije: tiene que estar en el video. La productora también se lo pidió y ella accedió feliz. Fue un momento maravilloso de madre e hija”, dijo con orgullo la cantante.

“Fue muy especial que ella estuviera conmigo. No lo habíamos hecho nunca, esto es inédito. En este momento era distinto, porque refleja la complicidad que tenemos. Ella es parte de esas mujeres de hoy, seguras, de las que quieren luchar porque realmente nos merecemos y hay que seguir luchando”, añadió Myriam Hernández.

¿Cuánto influyó tu hija en el cambio de visión del feminismo?

Bastante, porque uno pensaba, cuando no se adentraba en el tema, estoy hablando de muchos años atrás. Ser feminista –mal informada- significaba no ser femenina, por ejemplo, y no tiene nada que ver. Después de tanta sobremesa, de tanto conversar, obviamente comprendí que el feminismo no tiene nada que ver.

Me hizo mucho ruido eso porque mi madre a mí me enseñó a ser una mujer segura, me enseñó a que no debía ser sumisa nunca (…) hay canciones mías que son súper feministas como: “Toda la vida fue igual”, “Ni tonta sigo amándote” (…) había un feminismo interno. Uno va evolucionando, vas creciendo.

Myriam Hernández el año pasado se adaptó a la pandemia y lanzó conciertos en streaming. Sus locaciones fueron el desierto, en el mar, su casa. Ella cree que estos cambios llegaron “para quedarse. Tal vez se pueden hacer mixturas del streaming con los conciertos en vivo”.

Ahora realizará su primera gira que será con público presencial. “Estoy muy ansiosa, estoy muy nerviosa, pero ese nervio rico porque me voy a encontrar con el público. Voy a mirar sus caras, escuchar sus coros, los aplausos, la interacción que hay por gestualidad es maravilloso. Va a ser realmente muy emocionante yo creo que para todos”, explicó.

¿Hay posibilidad de realizar un concierto en Chile?

Sí, por supuesto. Parto el Tour Sinergia por 11 ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico. El próximo año, en 2022, tenemos conciertos en República Dominicana, Colombia y Chile, el 11 de junio en el Movistar Arena.