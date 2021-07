Mariana di Girolamo por su personaje en “La Verónica”: “Está basada en muchas mujeres y también en mi experiencia”

El 5 de agosto se preestrena en Chile el largometraje “La Verónica”, dirigido por Leonardo Medel, y que tiene la particularidad de contar una historia de una esposa de un futbolista, que será capaz de hacer todo lo posible por lograr sus objetivos.

“Es la historia de una mujer, La Verónica, ella es esposa de un futbolista de corte internacional que es interpretado por Ariel Mateluna. Ella es madre, en el presente de la historia está en pleno juicio por la muerte de su primera hija y está en conflicto porque empieza a sentir una suerte de rechazo por su segunda hija que es una guagüita. Es un personaje público, es influencer y está aspirando a ser rostro de una marca muy conocida de cosméticos, quiere ser rostro de un labial de moda”, contó a SoyTv la intérprete del personaje, Mariana di Girolamo.

Por esta actuación, la artista nacional obtuvo el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine para Mujeres de Aswan, prestigioso certamen que se realiza en Egipto. “La peli retrata súper crudamente todo el tema de las redes sociales a los que nos enfrentamos muchas y también muchos cuando decidimos hacer sociedad a través de las redes, cuando decidimos ser rostros públicos a través de las redes. Se van a encontrar con una historia súper cruda, también verdadera y entretenida. Está grabada en un formato que es poco convencional, que es un primer plano o plano medio todo el tiempo”, agregó Di Girolamo.

La actriz desmintió que su personaje esté inspirado en Coté López exclusivamente, pues la historia también muestra la rudeza de las redes sociales y conflictos con la maternidad. “No busqué a la mujer esposa de futbolista, sino que me centré en distintas mujeres. Por supuesto que busqué a los referentes nacionales e internacionales, hay algunos que están más cerca y por ahí aparece Coté López. Pero ella no fue mi inspiración, no la revisé a ella en particular para abordar a este personaje. La Verónica está basada en muchas mujeres y también en mi experiencia con las redes sociales. Como lo que yo he vivido, conflictos que yo misma tengo. Es una historia bien universal”, explicó.

Respeto a las infidelidades o cómo las esposas de futbolistas dejan sus vidas para acompañar a sus esposos, la Di Girolamo afirmó que eso “está un poco reflejado (en el largometraje), no es lo principal. La Verónica es una mujer ambiciosa, sin límites. Ella no quiere vivir a la sombra de su marido. La vida en familia, en general son personajes súper expuestos. La maternidad aparece como algo bien importante. No quiero caer en los estereotipos”, agregó.

El principal conflicto que tiene el personaje es que es la principal sospechosa de la muerte de su primera hija, que ocurrió hace 10 años. “Ella está en conflicto, porque está en pleno juicio, por la muerte de su primera hija y empieza a sentir rechazo. Ella empieza a sentir envidia por la atención que le dan los demás y su marido a su pequeña hija. Ella no quiere vivir a sombra de nadie y está dispuesta a todo para lograr ese objetivo”, cerró la actriz.

Las entradas para el preestreno que se podrá ver por streaming tienen un valor de 4 mil pesos y se pueden adquirir a través de Ticketpro.