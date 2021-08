Protagonistas de "Pobre Novio" hablan de cómo se enfrentarán

Hoy Mega celebrará su propio "súper lunes" de teleseries despidiéndose de "Edificio Corona" con el estreno de "Pobre Novio", su nueva teleserie.

La serie, que iniciará a las 20:20 horas, se centra en Santiago García (Etienne Bobenrieth) un joven que es plantado en el altar por Pamela Donoso (Francisca Walker). Su abandono queda plasmado en redes sociales, siendo el centro de las burlas virtuales. Sin embargo, y gracias a este evento, Santiago acaba siendo reclutado por una agencia de marketing, que lo elige para realizar una rifa con él como premio.

"La relación de Pamela y Santiago llevaba mucho tiempo, desde que eran niños. Entonces el paso siguiente que todos esperaban era casarse, no lo pensaron mucho y decidieron dar ese paso. Pero Pamela siempre sintió que ella merecía más, salir de ese barrio y vivir una vida distinta", comenta Walker al respecto.

Pero no es sólo el deseo de huir. Y es que Pamela tiene otro amor, Arturo (Héctor Noguera)."Es una relación bastante extraña, debido a que tienen muchísima diferencia de edad. Pamela probablemente empezó por interés con él, pero luego lo conoció y encontró a una persona realmente encantadora, que le daba en el gusto en todo", comenta.

Sin embargo, Pamela debe enfrentarse a la hija de Arturo, Francisca (Montserrat Ballarín), quien además de dudar de su relación, se encarga de rifar y llevar a la fama a su expareja.

"Francisca está en absoluto desacuerdo con esa relación, no por la diferencia de edad sino que porque conoce a su papá, se adoran e intercambian roles y ella quiere cuidarlo. No puede creer que Pamela realmente ame a su papá, cree que solo está por interés", explica Ballarín.

Francisca forma una dupla en la agencia de marketing junto a su pareja, Eduardo, un hombre viudo con una hija, Manuela, decidida a hacerle la vida imposible. "Más allá de que Manuela no acepta a Francisca, el gran problema entre ellos es que no se ponen de acuerdo sobre cómo lidiar con este rechazo, es un gran elefante blanco que está ahí y tratan de ignorar", explica.

Además, hay otra situación en la que no concuerdan: la rifa del novio. La idea fue creada por Eduardo, quien está detrás de la prensa y los negocios. Francisca, por su lado, está a cargo de cambiar a Santiago y hacerlo el novio deseado. Sin embargo, ella no está de acuerdo con el plan. "No encuentra que sea noble, lo ve como si se aprovecharan del dolor del chico plantado en el altar", comenta la actriz. "Además, sabe que su papá es la causa de la desgracia de Santiago y no quiere que su papá se haga famoso por esa razón", añade.

Alguien más que está en desacuerdo con la fama de Santiago es Pamela, y es que "le da rabia", explica su interprete. "Ella cree que la que merece ser famosa y vivir rodeada de glamour es ella. Entonces no le gusta que ahora Santiago esté en ese lugar y menos 'gracias' a lo que ella hizo", explica.

De todas formas el plan sigue en marcha y Francisca empieza a ceder ante el encanto del premio. "Sencillamente Manuel es muy diferente a lo que está en su entorno de redes sociales y empieza a ver cómo él ve el mundo", sintetiza Ballarín.