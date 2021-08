Yamila Reyna protagonizó fuerte cruce con Cristina Tocco en MasterChef: "Nadie pidió tu opinión, boluda"

En la emisión de este domingo del programa Master Chef, los participantes debieron realizar diversas preparaciones separados por equipos.

La competencia no estuvo exenta de polémicas, específicamente cuando el jurado debió evaluar uno de los platos: el bife con chimichurri.

Entre quienes cocinaron estuvo la argentina Yamila Reyna, quien representó al equipo morado.

Si bien, su emplatado y el punto de la carne fue elogiado, el problema fue el chimichurri.

"Tenemos tres argentinos y ninguno le pega al chimichurri", comentó Yann Yvin, comentando con el colombiano Jorge Rausch, quien hizo énfasis en el comino.

"Pero es que el chimichurri se hace con comino", defendió Yamila, moemnto en que Tocco, del equipo rival, intervino: "No, no se hace con comino", dijo.

Reyna replicó: "Cómo que no, qué sabés vos si hace 50 años que ya no vives en Argentina”. Ante ello, su compatriota insistió: "No se hace con comino, Yami no digas una cosa por otra, no se hace con comino".

La comediante, con evidente molestia reiteró su posición y criticó a su compañera. "Estoy hablando con él, no con vos", pero Tocco continuó hablando del comino.

"Nadie pidió tu opinión, boluda, está mal porque estás tratando de boicotear a un equipo y no está bueno", zanjó Yamila.