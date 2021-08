Gloria Trevi: "Estoy acostumbrada a que me calumnien"

En unos de sus viajes a Monterrey, la cantante mexicana Gloria Trevi escuchó un tema en la radio que la atrapó. Se trataba de "Monterrey", del puertorriqueño Guaynaa. "La verdad es que la escuché en la radio el 'conocí a una señora en la ciudad de Monterrey...' y yo me dije inmediatamente 'no, ¡yo soy la señora de Monterrey!'", dice entre risas.

Fue así como se decidió a escoger al músico para cantar con ella en " "Nos Volvimos Locos", su nuevo adelanto para su próximo disco.

"La canción la podría cantar solo yo, o solo un hombre, pero sentía que un dueto entre un hombre y una mujer le daba más sentido a la canción, mucho más en estos tiempos, porque a muchos ya se les ha olvidado cómo ligar y coquetear porque aunque muchos no lo crean, se pierde la práctica", explica.

De acuerdo a Trevi, la voz del puertorriqueño fue lo que la convenció. "Sentí que su voz tenía mucho de barrio y era lo que estaba buscando. Incluso yo canté con mi voz más dulce, porque quería que se sintiera como ese rompimiento de clases, como de la chavita de bien y el chavo de barrio y jugar con el conquistarse entre ellos", explica.

También has colaborado con Mon Laferte en "La Mujer", ¿cómo fue la experiencia?

Fue una experiencia súper linda. La verdad es que hicimos muy buena química, Mon es una chava súper sencilla dentro de todo el éxito que tiene. Recuerdo que cuando le preguntaban de mí siempre decía que era mi fan desde chiquita y yo me emocionaba muchísimo, me quería morir porque la verdad la considero una persona tan talentosa, una cantautora gigante, además dibuja súper lindo. Pero de repente me tocó ver comentarios mala onda, pero ya estoy acostumbrada a eso.

¿Por qué?

Es que estoy acostumbrada a que me calumnien, me difamen y precisamente me difamaron. Vi muchos comentarios tipo "¿cómo puede defender a las mujeres si canta con Gloria Trevi?". Y yo decía que precisamente el hecho de cantar conmigo es una forma de defender a la mujer. Que bonito y qué paradójico. Eso ha sido todo el tiempo en realidad, siempre va a haber alguien a quien no le gustes.

Además de tu disco, estás con la campaña de tu fundación y tu bioserie, ¿cómo va esa producción?

Fíjate que tengo la cabeza en todas partes (risas). No quiero hablar muchísimo de esta temática porque llegará un momento en el que voy a presentar la biopic, pero creo que será muy lindo y algo bueno para la gente. No solo voy a contar muchas cosas, siento que la serie va a ayudar a que la gente comprenda cosas. Antes decían: "okay, ya nos queda claro que Gloria Trevi salió absuelta", pero no nos queda claro por qué esto, por qué esto otro, por qué aquello. Creo que con la bioserie voy a tener la oportunidad de contarles mi historia de verdad y desde diferentes perspectivas, no solo la mía.