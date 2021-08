[VIDEO] DJ Bitman estrenó primer álbum de proyecto de música orientada para la meditación

El músico y productor DJ Bitman estrenó su primer álbum orientado a la meditación titulado "Infinity", que consiste en cuatro discos de 100 minutos cada uno. El primero, ya disponible en plataformas digitales, se titula "Breath" y llega con 10 videos para acompañar y estimular la meditación.

Los restantes discos del trabajo se lanzarán en septiembre, noviembre y enero, y según explicó el artista, la idea surgió de su propia experiencia. "Comencé a meditar hace dos años de manera autodidacta. Comprendí que la música durante la sesión me ayudaba a tener la mente más enfocada, y esto me permitía lograr una meditación más efectiva y fácil de alcanzar. Pero al buscar música para meditar en plataformas me encontraba con canciones muy cortas para el tipo de experiencia que quería tener. Entonces decidí crear mi propia música", sostuvo.

Por eso, dijo DJ Bitman, con la intención de mantener un estado reposado y duradero, comenzó a componer canciones con una duración de 10 minutos y más. "De esa manera podía organizar mejor mis rutinas, con tiempos", explicó.

El proyecto tomó fuerza y el impulso llegó a la creación de Infinity, que en total reunirá 400 minutos de música y cuyas próximas entregas serán "Relax". "Heal" y "Gratitude".

DJ Bitman, con más de 20 años de carrera, es el chileno que actuó más veces en festivales Lollapalooza y tiene colaboraciones con artistas como Anita Tijoux, Francisca Valenzuela o Sen Dog y Eric Bobo de Cypress Hill.