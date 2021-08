Christina Applegate tras revelar que padece esclerosis múltiple: "El camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio"

08:38 "Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad", comentó la actriz.

La actriz estadounidense Christina Applegate reveló este martes en su cuenta de Twitter que padece esclerosis múltiple.

"Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad", escribió.

"Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio", ironizó.

La actriz también pidió privacidad de ahora en adelante y dio las gracias a sus seguidores.

Applegate, que cumplirá 50 años en noviembre, saltó a la fama con su papel de Kelly en la comedia televisiva "Married with Children" (1987-1997).

Su carrera ha estado enfocada sobre todo en la televisión con series como "Samantha Who?" (2007-2009) y la reciente "Dead to Me", que se estrenó en 2019 y que culminará su andadura con su tercera temporada.

La actriz se llevó un Emmy a la mejor actriz invitada de una comedia por su aparición en "Friends" (1994-2004) como una de las hermanas de Rachel (Jennifer Aniston).

En la gran pantalla, Applegate ha participado en películas de comedia como "The Sweetest Thing" (2002), "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "Vacation" (2015) y "Bad Moms" (2016).