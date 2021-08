"Este tipo está hace rato tirando mierda”: Mariana Di Girolamo vivió incómodo momento durante transmisión en vivo

La actriz chilena, Mariana Di Girolamo, tuvo un incómodo momento durante una transmisión en vivo a través de Instagram con los "Reyes del Drama" a raíz de los comentario de un usuario.

La intérprete se encontraba conversando sobre su nuevo papel en la película "La Verónica", donde interpreta a Verónica Lara, esposa de un futbolista e influencer.

Durante una charla la actriz expresó que “hay un tipo que está desesperante. Hay que callarlo ya”.

“Me tiene enferma. Por favor cállate. Me tiene enferma. Así no se puede (…) los comentarios me aparecen en mi imagen y este tipo está hace rato tirando mierda”, sostuvo.

Antes de aquella situación la actriz había manifestado que si bien le gustan las redes sociales, le generan ansiedad y la agobian.