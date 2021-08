Bombo Fica: "En el programa se me ha quemado hasta el agua"

Luego de más de un año, los espectáculos presenciales vuelven a aparecer en cartelera. Entre ellos se encuentra el festival debut de "Vive Peñuelas".

El evento, que parte este viernes 13 con La Pozze Latina, se realizará en el recinto de la IV Región, Punto Peñuelas, el que gracias a las medidas del Plan Paso a Paso tendrá un aforo de 1.000 personas, las que sólo podrán ingresar con mascarilla, pase de movilidad y estrictas medidas de seguridad de acuerdo al protocolo covid.

El evento contará con otros nombres como Gepe, Prófugos, el Tenor Mapuche, Inti Illimani, Bombo Fica, entre otros. El humorista de traje blanco podrá subirse al escenario el sábado 14 de agosto, contando con un espectáculo que puede ser visto de forma presencial y por streaming, con entradas a la venta en Passline y La Vitrina (www.vitrinastudio.cl), respectivamente.

"En esta suerte de apertura he tenido bastante demanda laboral, no al nivel que era antes pero ayuda de forma emocional y económicamente, obvio", comenta Daniel Fica Roa, nombre real del humorista.

De acuerdo al comediante, esta no será su primera presentación presencial, ya que hizo "algunas presentaciones pequeñitas por ahí". "Ahora volvemos al teatro San Ginés con cuatro presentaciones hasta el viernes 30, vamos a viajar a Antofagasta también y así, de a poquito vamos retomando", menciona.

¿No te da ansiedad o miedo el presentarte ante un aforo de mil personas?

Esperemos que lleguen mil personas (risas). Hasta el momento no sabemos cuántas personas llegarán, más con todo lo que está pasando, no solo hay problemas de salud, también los hay económicos y no es fácil. Pero la gente tiene que entender que la distracción tiene que ver con el equilibrio emocional. Es como un derecho adquirido en lo social porque esta distracción siempre se ha visto en el deporte y las artes, que siempre han sido vistos como el hermano pobre.

¿Qué reflexiones haces sobre la pandemia?

La pandemia nos sacó cosas buenas y nos sacó cosas malas. Lo importante es que tocamos fondo y a través de eso tenemos la oportunidad de reconstruirnos y plantear que cosas tenemos que corregir. Creo que el país en eso se reveló: empezó con el estallido social y después la pandemia nos dejó al descubierto.

También participas en el programa "El Discípulo del Chef", ¿Cómo ha sido la experiencia?

La verdad es que ha sido una experiencia distinta. A mí se me ha quemado hasta el agua, entonces comprenderás que no es mucho mi aporte en la cocina. Pero he tratado de aprender y lo importante es que uno siempre se reinvente con estas cosas. No era lo mío, pero consideré que era importante innovar.

¿Ha sido difícil?

No es fácil. Es que uno maneja la cocina de otra manera. En el programa hacemos cocina premium y no es fácil, aunque le hacemos empeño. Lo importante es que el arroz no se me ha quemado y con eso me quedo tranquilo, jaja.