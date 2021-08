Oriana Marzoli se contagió de Covid-19: "Pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado"

10:19 "Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a explotar, escalofríos, me dolía todo el cuerpo, dolor muscular. No me podía mover", aseguró la ex chica reality.

La ex chica reality, Oriana Marzoli se contagió de Covid-19. Así lo confirmó en su espacio "Algo pasa con Oriana", donde aseguró que sus síntomas fueron graves, pues no estaba vacunada.

"Si se pueden cuidar, que lo hagan. No somos inmunes, como yo me he creído. A lo mejor yo me creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba a pillar jamás el virus", comentó.

Incluso, aseguró que en un principio no asoció su cuadro al virus. "No me esperaba que fuera Covid. Pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado, porque he hecho lo que me da la gana, para qué engañarnos".

"Lo que sí quería decir como consecuencia del COVID es que me encuentro algo débil... Uno queda con esas secuelas, y qué putada, porque soy una persona que anda para arriba y para abajo, no paro, y es que odio estar en casa", cerró.