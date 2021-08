Juan Andrés Salfate: "Tsoukalos me sigue en redes sociales, hablamos del tema OVNI"

History Channel anunció una edición especial del popular programa "Alienígenas Ancestrales", una serie de ocho episodios entre los que destaca uno que tendrá a Chile como protagonista.

El programa conducido por el reconocido experto ufólogo Giorgio A. Tsoukalos recopilará destacados casos ocurridos en Latinoamérica durante 10 años, contextualizados con entrevistas a diferentes expertos latinos en el tema que explorarán y examinarán la evidencia que verifica la presencia de vida alienígena en América Latina.

De acuerdo a lo dicho por History, Chile será el país protagonista en el primer episodio, que se emitirá el sábado 21 de agosto a las 21:00 horas.

En este episodio participarán el ufólogo Rodrigo Fuenzalida y el comentarista ufológico, escritor y presentador de televisión Juan Andrés Salfate.

De acuerdo a este último, el resultado de su aparición en el proyecto se agradecería por las redes sociales, ya que el conductor del programa, Tsoukalos, era uno de sus 290 mil seguidores en Instagram.

"Durante una entrevista con Giorgio Tsoukalos, él me saluda y me dice que me sigue en redes sociales", comparte a hoyxhoy. "Entonces me comenta sobre una publicación que había hecho con respecto al tema Ovni", añade. De acuerdo a lo que cuenta, tras aquella entrevista, fue contactado a los pocos días para participar en el nuevo programa.

Según profundiza el chileno, hasta el momento sólo ha compartido con Tsoukalos a través de Zoom durante un encuentro para celebrar la temporada 17 de "Alienígenas Ancestrales" hace unas semanas atrás.

Sobre su experiencia en el especial de ocho episodios, Salfate afirma que es "muy edificante el poder trabajar con profesionales en estas materias, encargados de llevar al mundo entero una temática que fascina cada vez más a los espectadores". De igual forma, admite estar agradecido por "el reconocimiento como comunicador de estas temáticas".

Sobre la importancia de la ufología en tierra nacional, Salfate explica que "en Chile podemos ver un extraordinario abanico de sucesos y fenómenos de este tipo. Desde encuentros cercanos con presencia de humanoides hasta relatos de pilotos comerciales y de la fuerza aérea que afirman haberse encontrado con supuestos objetos voladores no identificados".

"Chile es uno de los países de Latinoamérica en donde más se producen avistamientos de Objetos Voladores no Identificados. Existe un departamento estatal encargado de estudiar dichos fenómenos porque lo considera un tema real e importante", añade.

Al respecto, el presentador de televisión cuenta que se encuentra trabajando junto a Francisco Ortega para lanzar un segundo libro de "Los Nuevos Brujos", que es a sus palabras "referente al tema de los avistamientos Ovnis y los respectivos encuentros con sus entidades".

En el programa también discutirá sobre los secretos y profecías Mayas, las ruinas de Puma Punku en Bolivia, el complejo arqueológico de Teotihuacán en México y las líneas de Nazca en Perú.