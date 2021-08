Corberó cuenta el llanto del fin de "La Casa de Papel"

El próximo 3 de septiembre llegará el inicio del fin de "La Casa de Papel", esto por el estreno de la primera parte del final de la serie española.

La serie, lanzada originalmente en 2017, ya comenzó a despedirse de sus intérpretes, entre ellos, la actriz Úrsula Corberó, quien interpretó a Tokio, que aseguró que la grabación de las últimas escenas estuvo lleno de lágrimas.

En una entrevista con la revista Harper's Bazaar, la actriz de 32 años se sinceró sobre cómo fue el fin del rodaje de "La Casa de Papel" y la preparación de su nuevo proyecto.

"Recuerdo que no podía parar de llorar mientras rodábamos las escenas. Sentía un dolor en mi estómago, porque me pasaron muchas cosas locas con este programa. Mi vida cambió y me siento agradecida y orgullosa", compartió.

"Echaré de menos a Tokio, pero al mismo tiempo, creo que será parte de mí para siempre", sentenció la actriz que está trabajando ena la nueva película de acción de "G.I. Joe", "Snake Eyes".

Al respecto, Corberó comentó que si bien no está familiarizada con "G.I. Joe", se enamoró de su personaje. "La baronesa es malvada y ruda, pero no pierde su sentido del humor", compartió.