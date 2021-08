Revelan quién será la cuarta amiga en "Sex and The City"

La actriz Sarah Jessica Parker compartió ayer en Instagram fotos del set de la serie de HBO Max, "And Just Like That", la secuela de la exitosa serie "Sex and the City".

Entre las imágenes se revela a una nueva integrante en el elenco abrazada a Parker (Carrie) junto a sus coprotagonistas Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). Se trata de la actriz Nicole Ari Parker, dando a entender que ocupará el espacio dejado por Kim Catrall (Samantha) en el famoso cuarteto de amigas.

"Oh, muy bien. Cantaría canciones de amor de los 70 con este trío hasta bien entrada la noche", escribió Parker junto a la fotografía. "¡Las veré mañana, señoras!", agregó.

Según el portal Entertainment Weekly, la actriz se unió al elenco de la nueva serie el mes pasado e interpretará a un personaje llamado Lisa Todd Wexley, descrita como "una madre de tres hijos en Park Avenue".

"And Just Like That" seguirá las vidas de los personajes que ya se conocieron en "Sex and the City": Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (Davis). La única de las protagonistas originales que no estará es Kim Catrall, quien habría tenido problemas con Parker y por eso decidió no participar.

En junio se confirmó otro nuevo personaje a la secuela de "Sex and the City", una persona no binaria llamada Che Diaz, interpretado por Sara Ramírez, conocida por interpretar a Callie Torres en "Grey's Anatomy".