[VIDEO] Revelan nuevo tráiler de "The Eternals"

Marvel reveló esta jornada el tráiler de "The Eternals", producción que llegará inicialmente a los cines y no tendrá estreno simultáneo con la plataforma Disney Plus.

En el registro, los eternos, una raza de súperhumanos sale de las sombras en las que se han encontrado para enfrentar a los más antiguos enemigos de la humanidad: los Deviantes.

El tráiler también revela por qué los Eternos no se involucraron en ningún conflicto humano, incluido el enfrentamiento contra Thanos.

La historia en la línea de tiempo transcurre luego de "Avengers: Endgame" y los personajes aparecieron en los comics en 1976.

La cinta dirigida por Chloe Zhao, reúne en el elenco a Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harrington, Kumail Nanjiani y Gemma Chan, entre otros para dar vida a Los Eternos.