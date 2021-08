Consuelo Holzapfel actúa como trabajadora sexual en "Relatos eróticos para personas que se sienten (un) poco tristes"

Consuelo Holzapfel protagoniza uno de los tres monólogos de la serie "Relatos eróticos para personas que se sienten (un) poco tristes" que el próximo 28 de agosto se podrá ver de manera gratuita en la plataforma de M100.

El Teatro Regional del Maule (TRM), la Corporación Cultural Matucana 100 (M100) y el Teatro Municipal de Ovalle (TMO) están tras esta actividad.

La pieza audiovisual "Ai guana bi yors, mientras presiono mi meñique y anular”, del autor Daniel Álvarez, es el primero de los tres monólogos que utiliza el servicio sexual como conector dramático. La protagonista Holzapfel cuenta cómo se metió en esta historia.

“Llegué por invitación de Hugo Navarro, uno de los directores junto a Gerardo Carrasco, quien me mandó el guión y después de leerlo me pareció interesante, un bonito desafío el personaje al que llegué tirándome a la piscina nomás, luego de ensayos, memorizar y jugar un poco en este tiempo limitado para el teatro. Hice propio el guión cuanto me permitió la dirección y además me pareció atractivo que sea una experiencia interegional entre el Teatro Municipal de Ovalle, el Teatro Regional del Maule y Matucana 100.

-¿Has conocido a algún trabajador o trabajadora sexual?

-Antes, hace muchos años atrás conocí algunos. Los actores somos seres tan curiosos y nos gustan esos mundos medios under. Por ahí, más de alguna vez me asomé al mundo no solo de las prostitutas, también de travestis y de transformistas. El personaje de Marta tiene que ver un poco con esos recuerdos, algunas imágenes guardadas, una cosa que es media ingenua y media patuda. Me imagino que para hacer su trabajo tiene que ser alguien que sea simpática y entradora, alguien que se divierta, así me la imaginé.

-¿Cuál es tu invitación?

-A hablar de temas que son un poco tabú, que no se hablan con tanta soltura y también a atreverse a pasar un rato entretenido. Mi historia es graciosa así que espero que se diviertan igual como yo lo hice cuando montamos esta trama. Fue una pieza muy agradable, hecha con humor y soltura. Harta libertad para proponer, un equipo chiquitito, todos muy jóvenes y con una mirada relajada.