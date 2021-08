[VIDEO] Tras filtraciones liberan tráiler de "Spiderman: No way home"

Luego de una serie de filtraciones de Spiderman No Way Home, cinta que se estrenará en diciembre, Sony liberó el registro, que con una duración de casi tres minutos, confirmó varias de las teorías con la que los fans especularon en luego de la revelación no autorizada de imágenes.

El adelanto muestra a un Peter Parker en un mundo donde se conoce su verdadera identidad y en el que se le ha acusado de la muerte de Mysterio.

El joven protagonista recurre al Doctor Strange para que el mundo olvide que él es Spiderman y el hechicero intenta retroceder en el tiempo, cuando algo parece salir mal. Presumiblemente, comienzan los peligros del caos del multiverso, lo que permitiría la llegada de villanos provenientes de otras realidades (y de otras versiones cinematográficas).

El tráiler muestra el retorno de Alfred Molina como el Doctor Octopus, además de las tradicionales bombas del Duende Verde, un rayo que rememora a Electro y, además de la presencia de Sandman.

La cinta se estrenará el 17 de diciembre y cuenta con Tom Holland como Peter Parker, Benedict Cumberbacht como el Doctor Strange, Zendaya en el rol de MJ, además de Marisa Tomei (Tía May) y John Favreau (Happy Hogan).