Compleja situación afecta a Dino Gordillo: tuvo que ser operado 2 veces y se contagió de Covid-19

Dino Gordillo esta pasando por un difícil momento debido a una serie de complicaciones en su estado salud. Al respecto el humorista relató en el matinal Bienvenidos las dificultades que ha sufrido en el último mes.

El comediante apuntó que “Vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente, pero vinieron unos dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”.

Además señaló que “La primera semana después de operado no daba más, fue insoportable. Al séptimo día de nuevo a pabellón por la columna y sigo con los dolores hasta el día de hoy. Pedí un cambio de médico y ahora me está viendo otro doctor, que es jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo”.

En cuanto a su contagio por Covid-10 el humorista acusó que el contagio se habría producido en el mismo recinto hospitalario “Me descubrieron una infección en la columna. Esa infección me la pegué acá, tal cual me pegué el Covid-19 acá mismo en la clínica. Estoy saturando 98, mis pulmones están con cero problema. Solicité otro examen, pero hasta ahora nadie me ha dicho nada”.