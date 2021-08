Daniella Chávez denunció que funcionarios del Minsal la visitaban hasta 3 veces al día para vigilar su cuarentena

Tras llegar a Chile la modelo Daniella Chávez se sometió al conducto regular de cuarentenas que corresponde a la actual normativa, pero su experiencia finalmente habría sido muy distinta a la de otros chilenos y chilenas que pasaron por el mismo trámite, específicamente debido al actuar del personal de Ministerio de Salud al momento de fiscalizar este hecho.

Según narró Chávez en su cuenta personal de Instagram vivió una excesiva fiscalización, con reiteradas visitas que varias veces al día iban a verificar que estaba en su casa. Y no tan solo eso, sino que el tiempo entre visita era de apenas unos minutos, lo que ha provocado diversas sospechas.

En la red social la modelo escribió “Parto por contar que fui acosada por trabajadores del Ministerio de Salud de Chile.. Hice cuarentena en casa y los funcionarios iban hasta 3 veces al día! Separados por 20 minutos a una hora de diferencia! Hice PCR antes de viajar y al llegar y todos negativos! Entonces cuál era la necesidad de ir muchas veces al día? Mi estado no iba a cambiar de 20 minutos a otro”.

Agregó que “la primera vez me llamaron hasta las 12 de la noche y amenazó si no le contestaba más con un sumario! Segundo cumplí con todas las exigencias, estoy vacunada en el extranjero y presente toda mi documentación y no me validaron para mi pase de movilidad, diciendo que debo hacerme otro test de anticuerpo en territorio Chileno autorizado por ellos! ¿Entonces el laboratorio que está en el aeropuerto no está autorizado por ellos?”.

Al cierre de su publicación la modelo se preguntó: “¿Para qué me hacen hacer un PCR que no es válido? Quieren que haga otro pagado y así ganar dinero! Sé que muchos dirán y para qué viajas y bla bla, pero yo trabajo afuera y si cumplí con todo puedo hacerlo! ¿a cuántos con COVID o con cuarentena fueron a visitar 3 veces al día a su casa?”.