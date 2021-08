Paloma Mami se convirtió en la primera latina en certificar un Disco de Oro con álbum debut y sin artistas invitados

No es menor. Todo lo contrario, es enorme, y quizás por lo mismo toma tiempo entregarle el peso que requiere a lo logrado por Paloma Mami y su disco debut “Sueños de Dalí”, producción que fue lanzada este año luego de su irrupción mundial en 2018, cuando fue fichada por Sony Music Latin.

La artista nacional logró la distinción de un Disco de Oro, algo inédito para cualquier mujer latina en un álbum estreno y sin artistas invitados. Al respecto Mami se manifestó en sus redes sociales escribiendo “Gracias a todxs los que fueron parte de este proyecto. A mis fanáticxs que me bancan no importa qué. Y a todxs que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí”.

Destaca por sobre todo que el logro lo alcanzara en solitario en el aspecto interpretativo, ya que los discos debut de música urbana suelen ser acompañados por figuras importantes de la escena, para asegurar notoriedad y alcance a los nuevos artistas. Aunque donde si hubo destacadas participaciones fue en el ámbito de la producción, en la que participó el chileno Taiko, JonTheProducer, Hitboy, The Stereotypes, El Guincho e incluso Rosalía, entre otros, quien es compositora de una de las canciones del disco.