"¿De verdad quieres estar aquí?": Nicole "Luli" Moreno protagonizó polémico inicio en el "Discípulo del Chef"

Nicole "Luli" Moreno, inició este jueves su participación en el programa de cocina "El Discípulo del Chef". La modelo se sumó al equipo rojo, liderado por el chef Sergi Arola, y su actuar no estuvo exento de polémicas.

Todo esto, cuando en medio de la competencia, la ex reina de Viña del Mar, quiso calentar una porción de comida que traía desde su casa.

“Muy poca gente entiende mi disciplina, que si no como cada tres horas mi metabolismo no se va a acelerar de la manera y no va a ganar la masa corporal que necesito para competir”, comentó.

Sin embargo Arola se mostró molesto con la situación, pues además de querer comer mientras cocinada, olvidó retirar los taper del horno. “Los taper se derritieron”, contó.

Y en eso el chef le replica: "¿De verdad quieres estar aquí? Porque ni a mí me apetece perder el tiempo ni hacértelo perder a ti, por supuesto”.

Pero la modelo insistió en que necesitaba alimentarse. "Es que así somos los atletas y deportistas“. Arola contestó: "¡Maravilloso! como nunca he sido deportista”.

Pero Luli, firme en su posición cerró: "Me lo imagino, por eso no sabes la cultura deportiva”.