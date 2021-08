Américo: "Después de tanto tiempo creía que estaba en el olvido, pero Estados Unidos me demostró que no"

10:52 Tras un año sin conciertos, realizó una gira de siete fechas por Nueva York y sus alrededores. Ahora afina otra por Norteamérica en noviembre, además del lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio. "Estamos volviendo y no es de a poco", dice.

Fue el 13 de marzo del año pasado cuando Américo bajó por última vez de un escenario antes de la pausa obligada por la pandemia. Por ese entonces el referente de la cumbia chilena estaba en Nueva York, terminando una fecha doble a la que seguía un concierto en Connecticut.

"Entonces llegó la pandemia y tuvimos que cancelar todo", dice la voz de 'El Embrujo'. "Pero sentía que había quedado algo pendiente, así que estuve todo el tiempo conectado con lo que pasaba allá, viendo en qué momento podíamos continuar".

Fue por eso que apenas supo de la disminución en las restricciones para la música en vivo en Estados Unidos, el artista comenzó a organizar junto a su equipo su regreso a los escenarios justo donde lo había dejado hace un año y medio: a mediados de agosto Américo se trasladó a Norteamérica para continuar una gira que entre el 13 y el 21 de ese mes lo tuvo tocando a banda completa en siete fechas por lugares como Queens, Brooklyn y Newark. Ahora prepara una segunda parte del tour para noviembre, con shows en ciudades como Georgia, Florida y Washington.

"Fue genial volver, extrañábamos mucho este ritmo de viajar y tocar. Fue de verdad empezar de nuevo. Los primeros shows fueron más contenidos, pero ya al segundo o tercer show estuvo mejor, fue de menos a más", comenta el músico desde su casa en La Florida, donde se mantiene en cuarentena junto a su familia. "La gente tuvo una respuesta muy, muy buena. Después de tanto tiempo yo creía que estaba en el olvido, pero Estados Unidos me demostró que no".

Fue, en el imaginario del artista, como darle play a una escena que había quedado en pausa por cerca de un año y medio. Aunque con matices: durante el tiempo que estuvo sin pisar un escenario, Américo se dedicó a trabajar en nuevo material que, de hecho, presentó en sus shows por Norteamérica.

Además de "Por Ellas", el disco de 12 canciones originales de artistas mujeres (desde Ana Gabriel y Gloria Estefan hasta Mon Laferte) que el cantante lanzó en junio, ahora también prepara el lanzamiento de un nuevo disco titulado "Cumbia Despechada", que verá la luz en los próximos meses.

"Ese disco está listo, ya lo entregamos. Tiene un sonido bien orgánico, muy del acordeón. La excepción es una canción que va a salir junto a Arte Elegante y Rocío Quiroz, que es un poco más pop. Además tiene algunos covers que rescaté y toqué en Estados Unidos. Funcionó súper bien", comenta Américo sobre el trabajo, del cual en marzo ya había adelantado 'Júrame', un single de sonido cercano a la música mexicana.

El sonido de 'Júrame', y que también tendrá el resto del disco, ¿lo pensaste como parte de tu plan de internacionalización?

Totalmente. Yo ya había hecho un gran trabajo en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Venía haciendo algo súper potente también en Colombia. Pero con este sonido creo que termino de agarrar un público definitivamente latino, total, incluyendo a México, Panamá, Colombia, que es donde se escucha esta cosa más regional, más ranchero. Y funciona, funciona súper súper bien.

¿Qué se puede adelantar de "Cumbia Despechada"?

Es muy en la onda de 'Júrame', con esta cosa del acordeón, sin trombones pero sí trompetas, muy orgánico, muy acústico. Y las letras son full despecho, full trago, cortarse las venas, me engañaste y me las cobro. Por eso se llama "Cumbia Despechada", porque temáticamente todas las letras están desde el despecho. Son 14 canciones y está bonito. Lo vamos a ir trabajando, seguramente vamos a sacar este single, un par de sencillos más y luego vamos a presentar el disco completo. Pero todo con tranquilidad

¿Por qué tu regreso al en vivo fue en Estados Unidos y no en Chile?

Es que acá acá todavía se han demorado mucho en dar soluciones para este tema artístico-cultural, no hay muchas alternativas. Nadie se pronuncia, y hoy los temas de interés son otros, los políticos, los constituyentes, los delincuentes, la misma pandemia. Pero no salimos de ese círculo. Entonces ha sido súper complicado. Nadie se hace cargo, nadie dice nada, nadie se hace responsable de esto.

Pero me imagino que las ganas de girar por Chile están.

Por supuesto que sí. Los artistas de acá estamos todos atrapados y ansiosos de volver, porque han sido ya dos los veranos que hemos tenido que estar bastante contenidos. Así que ojalá pronto podamos tener mejores noticias y podamos empezar a volver a nuestras actividades acá en el país.

¿Qué más se viene para tu futuro, para los próximos meses?

Bueno, hay algunas actividades para septiembre. Octubre también estamos organizándolo, capaz que podamos adelantar un poquito la gira, y bueno, en noviembre está esta serie de shows que nos tiene súper contentos porque además son cinco conciertos con Los Ángeles Azules que son lo máximo, los Rolling Stones de la cumbia en el mundo. Son tremendos, la gente los quiere y los sigue un montón y van a ser cinco conciertos con ellos. Entonces estamos súper contentos. En noviembre también tenemos algo muy lindo con una sinfónica juvenil aquí en el país, en un lugar también muy bonito. Así que estamos volviendo y no es de a poco. Soy súper afortunado, no he parado de trabajar.