Fran Mazu: la tiktoker de los covers a la chilena que ya prepara su primer disco

Fran Mazu recuerda que fue un día, mientras se bañaba, que la idea llegó a su cabeza. Poco antes, motivada por la pandemia, la joven de 24 años había decidido retomar su sueño y comenzar a trabajar en la música, la gran pasión que había dejado de lado para estudiar ingeniería comercial.

"Por eso estaba pensando ideas para hacer. Literalmente salí de la ducha, agarré mi celular toda mojada, y empecé a escribirlo para que no se me fuera la idea de la cabeza", recuerda ahora. "Lo primero que se me ocurrió fue cantar 'Good for you' de Olivia Rodrigo, y después 'Leave the door open' de Bruno Mars con Anderson .Paak. Todo lo empecé a escribir en las notas de mi celular para no olvidarme".

Fue así como Mazu comenzó a grabar covers de sus canciones favoritas en español chileno, una fórmula que la ha llevado a acumular cerca de 50 mil seguidores en TikTok y un éxito similar en redes como Instagram. De hecho, en esa plataforma un reel donde "chileniza" 'Don't Start Now', el hit de Dua Lipa, suma a la fecha más de un millón de visualizaciones.

"Lo que pasó fue que en un momento empecé a pensar que TikTok realmente le ha cambiado la vida a tantas personas que ahora les va bien con su música que me di cuenta que realmente quería poder crear una audiencia y una fanbase que sea como las de estos tiktokers que salieron de TikTok haciendo un contenido relacionado a sus canciones", explica. "Y la verdad es que empecé probando sin mucha expectativa. Al principio hacía cualquier cosa. Pero yo soy súper estudiosa, entonces empecé a investigar cómo funciona el algoritmo, cómo crear buen contenido y todo. Desde ahí empecé a aplicarlo y al aplicarlo empecé a ver cómo crecía".

Su crecimiento en las redes va de la mano con su propuesta: en paralelo a los videos, Mazu ha estado trabajando en una carrera que partió en 2020 y con la que en las últimas semanas estrenó 'Tom Collins', su tercer sencillo.

Se trata de una balada intensa inspirada en una historia de violencia de género vivida por una de sus amigas cercanas en tiempos de colegio.

"Lo que pasó fue que mi amiga sufrió violencia y eso la condujo al alcoholismo, por eso la canción se llama 'Tom Collins', porque llegamos al consenso de que el Tom Collins es nuestro trago favorito y como la canción habla mucho de alcohol, de adicción, era un poco hacer el símil entre el Tom Collins y la adicción que sentía ella con su pareja, el miedo de dejarlo, de que nadie la fuera a querer de esa forma, a quedarse sola", explica la cantante.

Producida por El Rosa, la canción marca una diferencia respecto a 'Mala Sangre' y '(Completamente) a Ti', los dos sencillos de ritmos acelerados que Fran Mazu había lanzado desde 2020. Sin embargo, las tres canciones serán parte de "La Evolución", el EP debut que la cantante planea lanzar antes de fin de año.

"quiero vivir de esto"

La cantante dice que actualmente, lo que vive en su carrera es totalmente "un sueño. Toda mi vida he querido hacer música, yo toda la vida he pensado en dedicarme a esto y hacer grandes cosas con la música. Quiero vivir de esto, es mi idea. Yo partí desde muy chica cantando, canto desde que tengo uso de razón".

Relata que esto viene de chica cuando sus papás la ingresaron a los 10 años en la Escuela Moderna de Santiago. "He trabajado harto, pero igual siento que podría haber empezado a sacar música antes porque, bueno, lo estudié mucho tiempo y después entré a la u, entré a estudiar ingeniería comercial, y ahí como que me decidí por abordar ciertas cosas que me fueron alejando de la música pero después, el año pasado y en plena pandemia, me di cuenta que no podía seguir posponiendo esto", dice.

¿Cuáles son los planes que vienen a futuro?

Sale el EP y mi idea también es poder armar una mini gira por Sao Paulo. Tengo un par de contactos por allá, entonces queremos armar una mini gira que ojalá se logre gestionar. Mi idea es para allá aprovechando el lanzamiento del EP, que sería más o menos en diciembre. Ese es uno de los planes más grande. Voy a lanzar otro single que viene en colaboración con una artista que en verdad yo admiro y quiero mucho, y es un single que en verdad va a explotar demasiado fuerte.