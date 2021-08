Star+ llega hoy a Chile: ¿qué traerá y cuánto costará?

Hoy debuta en Chile y Latinoamérica la plataforma de streaming Star+, la plataforma complementaria pero a su vez independiente de Disney+ en el continente.

Este sería un nuevo gigante digital que llega al territorio, teniendo en su poder todo lo que correspondería a Disney, viendo su contenido más adulto considerando marcas como FX, 20th Century Studios, National Geographic, ABC y ESPN.

De acuerdo a lo dado a conocer en la plataforma, la suscripción es de 8.500 pesos mensuales. Mientras que el plan anual tiene un valor de 84.900 pesos. En tanto, el Combo Disney+ y Star+ tiene un costo de 10.500 pesos mensuales. Quienes ya tienen Disney+ puede optar al combo pagando sólo la diferencia.

Con esto, si una persona pagara el combo entre ambos servicios y las otras plataformas más populares (Netflix, Amazon y HBO Max), se debería pagar $27.505 mensuales.

Star+ incluirá todas las temporadas de "Los Simpson", además de las series "The Walking Dead", "This is us", "Grey's Anatomy", "The X-Files", "Lost", "How I met your mother" y "Modern family", entre otros.

Entre las series más nuevas se incluyen "Genius: Aretha", "Love, Victor", la biopic enfocda en Andrés Calamaro y "Only murders in the building", comedia de Selena Gómez y Steve Martin que llega en simultáneo con Estados Unidos. Por su parte, en las películas destacan a la ganadora del Oscar "Nomadland", así como "Alien", "Deadpool", las sagas de "Duro de matar" y "Búsqueda implacable", además de "Bohemian Rhapsody" y "Logan".