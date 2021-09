Vale Roth mostró las consecuencias de la urticaria en todo su cuerpo

Preocupada se mostró en sus redes sociales Valentina Roth, luego de que en las últimas horas presentara urticaria en todo su cuerpo.

La bailarina usó su cuenta de Instagram para contar sobre el episodio a sus seguidores, mostrando las manchas rojas en su rostro y extremidades.

Incluso, a tanto escaló la molestia que debió acudir a una clínica.

"Me pusieron corticoides, estoy aquí y tengo que seguir tomando los medicamentos que me dieron. De acá a cuatro días parece que puedo volver a hacer ejercicio porque con la traspiración me puede picar más".

Sin embargo, su estado no ha mejorado y según añadió en una de sus historias de la red social, deberá acudir a un inmunólogo para lograr llegar a un diagnóstico.