La historia del fan que logró el remake de "El Príncipe del Rap"

Hace 30 años, la serie "The Fresh Prince of Bel-Air", o conocida en Latinoamérica como "El Príncipe del Rap", irrumpió en las pantallas y catapultó a Will Smith al estrellato. La serie contaba la llegada de un joven a vivir con sus tíos, tras problemas pandilleros en su natal Filadelfia, a un exclusivo barrio de Bel-Air en Los Angeles, Estados Unidos.

La sitcom que fue lanzada en 1991 estuvo al aire por seis temporadas y se coronó como parte de los programas clásicos de los 90. Por ello, tres décadas más tarde, el programa sigue siendo recordado y ahora tendrá una nueva función.

Todo comenzó en 2019 cuando un fanático de la serie y también director independiente de Kansas, Morgan Cooper, elaboró un video de cuatro minutos llamado "Bel-Air".

En él, Cooper mostró a otros actores cómo hubiera sido el programa en la actualidad, bajo un punto de vista más serio, donde la madre de Will busca de forma desesperada evitar que su hijo acabecomo un pandillero más, algo que en la serie original se tocaba brevemente.

El clip logró tal popularidad que llegó a manos de Smith, quien contactó rápidamente a Cooper para realizar una nueva versión de la serie.

Así fue como nació "Bel-Air", serie en la que Cooper, quien contó recientemente que se inició en el mundo de la dirección haciendo videclip de pandilleros que querían ser raperos, ejercerá como coguionista y que el mismo Smith será el productor ejecutivo.

Ayer, la serie confirmó al primer actor del programa, el joven Jabari Banks, quien protagonizará esta nueva versión y a la vez, hará su debut en televisión.

De acuerdo al portal Deadline, el programa tendrá un carácter más dramático en comparación a la serie original, que era más cercana a la comedia, abarcando "el complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones de Bel-Air".

Hasta el momento están confirmadas dos temporadas, con capítulos de una hora de duración y que "abordará de una forma más profunda los conflictos y las emociones".