Los ladrones con cara de Dalí inician su atraco final

Tras más de un año de espera, Netflix liberó hoy la primera parte de la temporada final de la exitosa serie "La Casa de Papel", que contará con cinco episodios y que fue catalogada como explosiva primero y luego emotiva. Así se inicia la despedida de una de las series más vistas del mundo para acabar de forma definitiva el 3 de diciembre.

En conversación con EFE, la actriz Úrsula Corberó, conocida por su rol de Tokio, reflexionó sobre el fin de la etapa de overoles rojos. "Cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía 'esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo'".

Ayer, como modo de preparar a su público, la plataforma de streaming lanzó los primeros 15 minutos de la nueva temporada. La historia continúa exactamente en el mismo punto que quedó en abril del año pasado, mostrando a la banda con más de 100 horas encerrada en el Banco de España y con Lisboa a bordo.

A su vez, se observa la llegada de la inspectora Alicia Sierra al Estanque de Tormentas, dando con el profesor, aclarando su sed de venganza. "Soy la mujer de un hombre muerto, una policía deshonrada. Una torturadora para la gente que me quiere gracias a usted. Si no le vacío el cargador en la cabeza es porque alguien va a necesitar de mí en los próximos 18 años. Pero la línea es muy fina y si me obliga a cruzarla, lo voy a hacer con una sonrisa", menciona la mujer.

De acuerdo a lo que comenta, Sierra busca arruinar el plan de El Profesor y así, poder condenarlo por terrorismo y, de paso, recuperar su honra.

A su vez, con la llegada del helicóptero al banco, el Coronel Tamayo decide declarar este atraco como un ataque nacional y anuncia que van a intervenir con "militares de los que solo salen victoriosos o muertos".

En las primeras escenas se ve también un enfrentamiento entre Estocolmo y Denver por culpa de Arturo, el conflictivo exdirectivo de la Casa de Moneda.

La promoción de la nueva temporada también llegó al centro de Santiago con un monumento de los caídos. La estatua, que tributa a los personajes muertos de la serie, se instaló en la Estación Mapocho y en los próximos días se dejará ver en Viña del Mar. En ella se ve además el espacio de un quinto difunto con la cara tapada.

El regreso de "el sol"

En medio del boom por el estreno de la serie española, Netflix lanzó ayer el primer trailer de la última temporada de "Luis Miguel: La Serie". La entrega tendrá su estreno el 28 de octubre a las 21:00 horas.