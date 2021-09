Patricia Maldonado por Karol Lucero: "Yo todavía no me explico qué cresta hizo ese cabro"

11:00 "Me alegro porque le va estupendamente bien por lo que ha emprendido hoy día. Pero si volvemos a por qué Karol no está, no lo entiendo, no lo entiendo", aseguró la opinóloga.

Patricia Maldonado se refirió a la salida de Mega de Karol Lucero, en el late Pero Con Respeto, conducido por Julio César Rodríguez.

“Yo todavía no me explico qué cresta hizo ese cabro para haberlo acribillado de esa manera. No lo entiendo. No entiendo, no entiendo qué pasó. Yo vi todo lo que ocurrió y dije ‘¿qué es esto?, ¿por esto? No entiendo”, comentó.

Rodríguez intervino, asegurando que "había un poco de sorpresa y en él también, yo creo”.

“Yo tengo una opinión respecto a cuándo a la gente le va bien. (...) No en su mayoría, pero te diría que el chileno en sí es ‘¿por qué tú tienes y yo no?, ¿por qué a ti te va bien y a mí no?’. Es como la norma", añadió la opinóloga.

“El caso de Karol Dance es el éxito de un muchacho que viene de un lugar modesto y llega a triunfar y se compra un Corvette. Y hay cierta gente que dice ‘no, ¿por qué tiene ese auto?’”, añadió.

En esa línea, continuó diciendo que Karol Lucero es "joven, educado. Tiene tercer año de leyes. No es un ignorante, no es un tonto. Un cabro que se maneja bien. Me alegro porque le va estupendamente bien por lo que ha emprendido hoy día. Pero si volvemos a por qué Karol no está, no lo entiendo, no lo entiendo", cerró.