Pancho Saavedra y nueva temporada de "Lugares que hablan": "Estoy preparado para todos los memes"

De acuerdo a los cálculos de Francisco "Pancho" Saavedra, desde el inicio de su programa "Lugares que Hablan" ha recorrido más de 500 mil kilómetros a lo largo del país. "Por tierra he recorrido casi 100 mil kilómetros y por aire más de 450 mil", menciona.

"Ahora llega la novena temporada en ocho años. Estamos cerca de cumplir 10 años en pantalla y seguimos con pura emoción. En total hemos visto más de 1.400 historias, 213 capítulos, muchísimo", comparte el periodista a días del estreno de la nueva entrega.

Este sábado 11 de septiembre, a las 22:15 horas, se lanzará en pantallas el resultado de nueve meses de viaje en medio de la pandemia. "La verdad es que ha sido una de las temporadas que más nos ha costado hacer", menciona Saavedra.

"Antes hicimos una mini temporada de 'Lugares que Hablan' que se llamaba 'Luchadores', pero íbamos dos días a los lugares para grabar dos capítulos. En cambio acá volvimos a lo original que es grabar entre cuatro y cinco días para cada uno de los capítulos, entonces volvimos a hacer el programa que hacíamos pero vacunados, con la mascarilla, los PCR, y todas las restricciones sanitarias. Igual se sintió más relajado al estar con gente responsable", explica.

Pero hay otra cosa que el periodista destaca de estos nueve meses de viaje. "Más que las historias, pudimos reencontrarnos nuevamente con la gente y en plena pandemia. Lo más memorable son los abrazos. Creo que eso puedo destacar de esta temporada, que la gente tenía ganas de recibirnos: se emocionaron, nos abrazaron, les caían las lágrimas", dice.

Me imagino que también estás preparado para los memes...

(Risas). Feliz de la vida. Saquen los memes que quieran, me he sacado la cresta como veinticinco veces, hemos comido de todo, de todo, de todo. Al final, yo creo que la gente logró conectarse con "Lugares que hablan" porque las personas se han sentido súper reflejadas: uno no va de sabelotodo por la vida, uno va a aprender, uno va a nutrirse, finalmente vamos como una esponjita a absorber todo lo que nos entregan: su cultura, su sabiduría.

También estás en el programa online "Socios de la Hamburguesa"...

No, la paso la raja en "Socios de la Hamburguesa". Me encanta hacer esos lives, me encanta indagar con otros públicos. "Lugares que Hablan" me permitió reinventarme desde la farándula a hacer un programa de viajes y me ha permitido viajar por el país. Además me permite sentirme como un comunicador. Hoy en día la pandemia nos puso en otro escenario en el que tuvimos que reinventarnos y nada, qué te puedo decir. Me encanta.

Hace unos días, diferentes medios aseguraron que Canal 13 estaba pronto a estrenar "Socios de la Parrilla", con Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, sin embargo, tanto Canal 13 como el comunicador aseguraron que no hay nada oficial sobre el programa.