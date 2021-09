"¡TVN tiene una parrilla más fría que la cresta!": Pamela Díaz comentó el fin de su programa en el canal público

Durante el programa de TV+, "Me Late Prime", Pamela Díaz conversó sobre el fin de su programa "Mochileros" en TVN, el que realizada junto a su novio, Jean Philippe Cretton.

El programa del canal público apenas lleva cuatro capítulos emitidos, espacio que dan los sábados en la franja estelar.

“¿Cómo te ha ido Pamela? Está semana no fuiste a grabar por Mochileros, así que la mochila quedó sin fondos”, le preguntó Daniel Fuenzalida.

A lo que "La Fiera" sostuvo que “este fin de semana sale Jean Philippe y yo en Mochileros y se terminó las grabaciones. Ponme música triste”

en esa línea, los panelistas le preguntaron "¿Pero el programa se acabó?” y expresaron "partiste tan ilusionada" y Díaz manifestó que “yo creo que TVN no me sabe valorar”.

“Hoy me despedí de TVN, pero de nadie, porque no había nadie. No me pude despedir de nadie. No conozco a los ejecutivos, no conozco a nadie. No había nadie. Me perdí. Me da miedo, me da mucho miedo ese canal, y hablé con los rostros de ese canal, que hay muy pocos, cada vez menos, y me decían lo mismo”, contó.

En esa línea, los panelistas siguieron comentando sobre su programa a lo que Pamela Díaz expresó que “¡Aparte que está cuestión es muy simple! Ya me calenté ya. ¡TVN tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta! ¡¿Entonces qué quieren?! ¡¿Que yo saqué diez, quince puntos?! ¡No puedo, a los ejecutivos de TVN, entiendan! ¡¿Qué creen que soy?!”.

Tras esto, criticaron la edición del programa, donde "La Fiera" sostuvo que “está editado de una forma que yo no la entiendo”.

El sábado pasado el programa "Mochileros quedó tercer tras marcar 6,7 puntos de rating.