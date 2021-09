Angélica Sepúlveda confirmó que viajará a Turquía para reencontrarse con su novio

10:40 "Fue absolutamente necesario el tiempo y las experiencias que viví alejada de él para reconocer que me ha amado como siempre soñé", comentó la ex chica reality.

Angélica Sepúlveda confirmó que viajará a Turquía para reecontrarse con su novio, Gürsel.

Según comentó la ex chica reality, estuvo "a un pie de no viajar, bastaba un detalle y me quedaba en Yungay, el detalle no llegó, así que pronto me voy a encontrar con el hombre que un día dejé partir solo", comentó.

Si bien, hace algún tiempo había contado que su relación había terminado, esta vez comentó que volvieron a estar juntos.

"Estamos reconciliados, yo no voy en busca de nadie, nos hemos dado una nueva oportunidad en el amor y veremos qué pasa, me espera desde que se fue a su país", escribió.

Asimismo, aseguró que "fue absolutamente necesario el tiempo y las experiencias que viví alejada de él para reconocer que me ha amado como siempre soñé".