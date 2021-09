Adriana Barrientos dijo que no podría estar con una persona que le haga "pagar 'miti miti' una cuenta"

La modelo chilena Adriana Barrientos fue parte del programa online que conduce Pamela Díaz, "Sin Editar", a través de YouTube donde sorprendió con diferentes confesiones sobre su vida amorosa.

La "Leona" reveló que no estaría con alguien que no le paga la cuenta. "Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones", añadió.

En esa línea, la ex chica reality también dijo que no le gustaría ser hombre. "Qué cacho, imagínate. Súper complicado. La vida del hombre es más difícil. O sea, para mí", expresó.

A lo que Pamela Díaz le preguntó que "¿Porque tienen que mantener a la mujer, dices tú?"

"Claro… una es mantenida siempre. ¿Te imaginas sales a comer con un hu*** que te gusta (y te dice): ‘vieja, tienes que pagar, ponerte, comadre’?", respondió Barrientos.

Finalmente, se explayó y dijo que "a mí no me pasan esas cosas. Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones"