La Casa Blanca respondió a polémico tuit de Nicki Minaj sobre vacuna contra el Covid-19

Nicki Minaj generó polémica en Twitter después de contar la experiencia de un cercano tras vacunarse contra el Covid-19.

"Mi primo en Trinidad no se vacunará porque su amigo se la puso y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda. Así que reza y asegúrate de sentirte cómodo con tu decisión, no intimidado", escribió.

A tal llegó el nivel de revuelo que sus afirmaciones fueron respondidas desde la misma Casa Blanca.

Fue el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien reiteró que no existe evidencia científica al respecto y llamó a la cantante a la reflexión.

"No la culpo de nada, pero debería pensar dos veces antes de propagar información que realmente no tiene base, excepto como una anécdota única. De eso no se trata la ciencia", indicó el experto.

Tras esto, la rapera insistió en que no está en contra de la vacunación.