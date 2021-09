Jennifer Aniston contó sus complicaciones en reunión de "Friends"

Pese a que "Friends: The Reunion", especial lanzado en mayo de este año, buscaba simplemente reunir a los actores lejos de sus personajes y recordar lo que fue la serie, la actriz Jennifer Aniston aseguró que fue muy difícil filmarlo.

Aniston, que interpretó a Rachel en la serie, participó en el podcast "Literally! With Rob Lowe", donde charló sobre cómo se realizó el programa. De acuerdo a Aniston, la idea de reunirse con sus compañeros de trabajo fue bastante complicado, más que nada por la carga emocional que significó.

"Creo que realmente nos deprimió mucho más de lo que esperábamos, porque en tu mente piensas: 'Oh, esto será muy divertido para viajar en el tiempo'. Pero resulta que es un poco difícil viajar en el tiempo. Porque fue volver a una época", dijo.

"Fíjate que cuando digo que el set se volvió a colocar exactamente como era, realmente era lo mismo en todo (...) Regresar allí es nostálgico de una manera que también es un poco melancólica, ya sabes, porque muchas cosas han cambiado y todos hemos tomado caminos diferentes", explicó.

"Fue brutal y tampoco podías apagarlo. Había cámaras en todas partes y no podía dejar de llorar. Hubo un momento en el que todos éramos un charco. Quizás David no (lloró), no creo que hayamos roto a David, pero incluso LeBlanc se rompió en un momento. Ya sabes, incluso el Señor Rudo se empañó un poco", cerró la actriz.