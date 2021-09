Benjamín Vicuña: "A mis 42 años siento que encontré la madurez. Estoy muy agradecido con lo que me ha tocado"

Justo antes de la pandemia, Benjamín Vicuña vivía algunos de los días más agitados de su vida. "Estaba entre España, Chile, Argentina, por mis responsabilidades y también por mi familia. Eso significaba un desgaste feroz", resume ahora el intérprete, en videollamada desde su casa en Buenos Aires.

Entonces la situación sanitaria funcionó como una pausa necesaria que luego se transformó en meses de inactividad obligada. "La verdad es que mi primera sensación por varios meses fue que no quería hacer nada, me costó mucho. Hasta que llegó una invitación de Leo Damario, un director que ya conocía, para hacer un proyecto desde la casa", cuenta Vicuña.

El proyecto era "Victoria, psicóloga vengadora", una serie grabada en fase 1 completamente de forma remota y estrenada a fines de agosto (Amazon Prime Video), además del primero de una serie de proyectos que por estos días mantienen ocupado al chileno.

Por lo pronto, revela, hay otros dos: la reciente llegada de "Inés del Alma Mía" a Chilevisión, la serie histórica basada en el libro de Isabel Allende, y el estreno de "Terapia Alternativa", producción de la nueva plataforma de Disney, Star+, que debutará este viernes 24 de septiembre.

"Después de tanto tiempo de prácticamente no poder abrir las salas de teatro y no poder grabar ni trabajar, hoy viene un momento de retorno a la ficción y en mi caso de estrenos. Para mí todos son importantes, pero "Inés del Alma Mía" es especial porque está basada en la novela de nuestra gran Isabel Allende y también porque habla sobre nuestra historia", comenta el actor.

La serie se basa en el libro de Isabel Allende. ¿Lo leíste?

Sí, lo había leído y la verdad es que me encanta. Isabel Allende me fascina, me encanta. Y bueno, esta serie también tiene la particularidad de poder acceder a ese material, a la ficción de Isabel que efectivamente se toma ciertas licencias desde la novela, desde la ficción, pero el disparador es el misterio de nuestro origen, de esta fusión de los pueblos. Yo tuve la suerte también de trabajar con Nicolás Acuña, que es uno de los responsables, líderes y director de este proyecto. Ya habíamos hecho "Sitiados", que también tiene algo de época. Y fue un desafío grande, importante, que quedó espectacular.

Terapia

En "Terapia Alternativa" Vicuña comparte protagonismo con su expareja, María Eugenia "China" Suárez. Juntos dan vida a dos amantes que atraviesan una crisis y deciden buscar ayuda de una psicóloga (Carla Peterson) para separarse y lograr ser felices con sus matrimonios.

"Estamos muy orgullosos porque estamos estrenando la plataforma con nuestro contenido. La dirige Ana Katz, que es una directora muy talentosa básicamente de cine y Jazmín Stuart. Es una historia rupturista, una comedia original, potente, que también está ahí para incomodar, para mover ciertas cosas, para zamarrear al público y para reírse", reseña Vicuña.

El estreno de la serie coincide con tu separación. ¿Sientes que hay cierto morbo por la coincidencia? ¿Cómo se maneja eso?

Sí, son ciertas cosas imponderables, no puedo manejar nada. Yo me concentro en lo que hicimos, la ficción la grabamos hace ya más de seis meses y eso no varía ni cambia. Sí cambia por ahí la forma de comunicarlo. Pero ya la serie está instaladísima a pesar de lo que a mí me pase en mi vida; la serie está hecha, tiene su fecha de estreno, entonces como mucho puede variar la comunicación de esta. Pero nada, tratando de concentrarse en lo importante, que es lo que hicimos, lo realizado, en este caso la ficción.

¿En qué momento de tu carrera te sientes?

Me siento tranquilo, en el sentido de tener la oportunidad de haber enfrentado muchos desafíos en mi carrera, personajes importantes. Pero también estoy con muchas ganas, siento que se viene un segundo tiempo a mis 42 años donde sé que vienen los mejores personajes, los desafíos más grandes. A mis 42 años siento que finalmente encontré la madurez. Estoy súper agradecido por lo que me ha tocado.

¿Qué se viene a futuro? ¿Tienes más proyectos pensados?

-Por ahora estoy grabando na serie, "El primero de nosotros". Termino eso y voy a hacer una película con Leonor Varela, que se llama "Miénteme" del director Sebastián Schindel, que es el director de "El Patrón" y de "Crímenes de Familia". Hago esa película en diciembre, así que no paro hasta ese mes.

Fuera de las producciones, viviste un momento muy especial porque tu hijo debutó como actor en un comercial. ¿Qué se siente?

Puta, fue maravilloso. Fue mi hijo que tiene 13 años, va a cumplir 14, e hicimos un pequeño corto con diálogos, medio actuando, y me emocioné mucho, tenía que pedir permiso para ir a llorar, no podía creer lo lindo y lo orgánico que es para él actuar, lo seguro que se sentía, lo lindo que lo vi. Así que fue muy emocionante, muy muy lindo. Y no le meto presión, pero la verdad es que sería un sueño para mi poder compartir el día de mañana un escenario porque la verdad es que mi amor por la actuación y por mi oficio es muy profundo, y si lo puedo compartir con un hijo sería un sueño. Insisto, sin meterle presión pero sería algo muy muy bonito.