Young Cister: "Me veo en un festival cantando con una banda"

Con 24 años, Esteban Cisterna, mejor conocido como Young Cister, ya tiene un buen recorrido en la música urbana. El chileno oriundo de Quilicura, que también ha sido productor de otros rostros del género como Gianluca o Pablo Chill-e, se despidió de su EP "Perreamos? 2" con "Noxe Contigo", la última pieza del proyecto.

En el tema, Young Cister comparte con sus colegas AK4:20 y Tommy Boysen, aunque su inclusión en el tema no fue algo pensado desde el inicio. "Hice la pista y grabé mi parte, pero necesitábamos que alguien le metiera", comenta. Ahí llegó la idea de invitarlos.

"Al AK y al Tommy los conozco hace mucho. En el último año estuvimos compartiendo más y siempre hubo buena onda. Además de que tienen muy buena disposición. Yo me acerqué y les dije 'hermano, grabemos esto' y me respondieron altiro y fueron al estudio", narra.

Además de su nueva música, el joven productor también dará sus primeros pasos a lo internacional. "En los próximos días me voy a Miami, de ahí me tiro a México con conciertos. Estoy muy, muy ansioso por volar a otro país, tocar ahí, conocer a fans de otros lugares... es una experiencia que nunca pensé que iba a vivir y estoy a punto de cumplir", dice.

Por lo que contabas antes, pareciera que se te hace sencillo colaborar con otros artistas...

Bueno, siempre que hago música y pienso en un artista, se lo hago saber y ellos me dicen que sí. Ellos saben que yo soy muy respetuoso con todo el mundo. Creo que deciden estar ahí por algo, porque les gusta lo que hago y el respeto mutuo, o sea, no me llevo mal con nadie en el género así que siempre hay una actitud de buena onda.

Si hay algo que siempre comentas es que te gusta experimentar en la música, incluso que te gustaría cantar trap con una banda...

Me encanta la música. Yo desde niño soy muy músico. Yo aprendí en la iglesia a tocar batería, guitarra, piano, a cantar... entonces eso está en mí desde muy pequeño, y creo que hacer música muy sintética por tanto tiempo no se me hace tan cómodo. Por ejemplo, una de mis exponentes en español es la Rosalía, que mezcla flamenco o el folclor español con lo urbano, hace una mezcla de géneros y me encanta. Prefiero quizá meterle algo de guitarra o una banda, porque ¿por qué no? De a poco se va a ir construyendo eso.

¿Piensas llevar por ese lado tu música entonces?

Creo que a largo plazo me veo así, en un festival parado con una banda y tocar en vivo mis canciones... Quizá yo también toque un instrumento en el escenario. Me gustaría explorar esas aristas de la música y producir también a otros artistas. Veo esto muy amplio, más allá del reggaetón o trap, lo veo como un mundo en donde puedo explorar y eso me encanta de muy niño. Aunque, si lo pienso, no lo veo lejano, de hecho, muy pronto sacaré una canción que es la favorita de mi carrera porque nunca había hecho algo parecido, se van a sorprender.