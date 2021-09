Cristián de la Fuente: "Vendí dos relojes (...) los cheques me llegaron y decían Tonka Tomicic"

08:22 El actor chileno dio su versión ante vinculación a caso de contrabando. "No he recibido nada de fiscalía", dijo.

El actor nacional Cristián de la Fuente arremetió ayer contra La Red, luego de la publicación de artículos en que se le vincula al caso Relojes VIP, donde el Ministerio Público investiga el contrabando de joyas y relojes de lujo.

La polémica se inició con un reportaje de Ciper, donde se apuntaba al esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived. Sin embargo, a inicios de mes, una investigación del canal de televisión La Red afirmó que habrían otros nombres del espectáculo relacionados al tema, apuntando a Cristián de la Fuente.

De acuerdo a aquella nota, de la Fuente "habría sido uno de los compradores de especies", añadiendo que "en el caso de De la Fuente, basta confirmar hasta qué punto el actor habría conocido el origen de estos relojes y joyas".

La crónica manifestó además que "no se le ha imputado y sólo apareció en la investigación, pues podría ser simplemente una víctima de una red que no ha dejado indiferente a nadie".

En conversación con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, el chileno quiso contar su versión de los hechos. "Lamentablemente, a veces un error puede convertirse en algo más grande y causar mucho daño", compartió el actor.

"A mí, La Red textualmente puso 'Parived imputado y actor Cristián de la Fuente entre los investigados en caso de relojes VIP robados. Habría sido uno de los compradores de especies robadas'. Esto fue lo que se dijo y eso generó una réplica de muchos otros medios de comunicación", dijo.

"La historia es muy simple y muy diferente de lo que estamos hablando acá. Yo, el año pasado le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que estaba vendiendo los relojes, no directamente, con un joyero que yo conozco". explicó.

De acuerdo a sus dichos, de la Fuente habló con el joyero Daniel Goñi para vender sus joyas, las cuales se trataban de un obsequio desde Hublot, la marca de relojes, y otro que él mismo se mandó a hacer.

Con el pasar de los meses, Goñi se contactó con el actor para asegurarle que había encontrado a una clienta interesada. "Me dice que la clienta quiere comprarlos con un cheque a fecha, y yo le respondí '¿Estás loco? ¿Cómo voy a vender unos relojes con cheque a fecha?', a lo que él me dice 'No, si es la Tonka', a lo que confío", mencionó.

"Entregué mis relojes, me llegaron los cheques de la Tonka y fin de la historia", contó. "Yo recibí los cheques, el tipo los vendió y se acabó. Esto fue en febrero de 2020, yo nunca más vi a Daniel Goñi, y me fui a Vichuquén", explicó.

"Después vi esta nota dura de relojes robados, sale mi cara, sale mi imagen, eso le provoca daño a mi mujer, a mi hija. Yo después apelando a la ley de prensa le mando una carta a La Red donde aclaro todo", reveló, alegando que nunca el canal de televisión publicó su respuesta. "No debería estar pasando por esto. Debería celebrar por mis logros. Es injusto", dijo.

En el mismo sentido, aseguró que por esta investigación, "jamás he recibido nada de la Fiscalía, ni una citación, nada, y si me llaman feliz voy (...) Yo vendí dos relojes, lo que no tiene nada de malo".

"Esto es como el juego del teléfono, que pudo haber salido mi nombre en la investigación y la periodista leyó mi nombre y dice 'Cristián de la Fuente involucrado', y publicaron la nota (...) Se está diciendo algo que es completamente falso. Llevo una semana recibiendo mensajes mala onda (...) es un daño heavy", sentenció.

De acuerdo al actor, habló con su abogado para poder "interponer una querella por la denuncia de esta infracción", añadiendo que fue aceptada.