Luciana Salazar niega vínculo con Vicuña quien viajará a España

A fines de agosto, el actor chileno Benjamín Vicuña encendió las redes con un breve pero impactante mensaje: él y la actriz argentina Eugenia "China" Suárez decidieron terminar su relación. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió entonces.

Tanto los medios nacionales como los argentinos buscaron un motivo del quiebre, llegando a versiones de una infidelidad de Vicuña con una camarera, sin embargo, días después, China Suárez rompió el silencio. "Odio tener que dar explicaciones. Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor!", exclamó en sus redes sociales.

"Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea. Nos queremos un montón. Está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador", exclamó la argentina.

¿Más peces en el mar?

A un mes del quiebre, las versiones sobre la situación sentimental de ambos actores parece no tener fin.

Durante la tarde del lunes, se viralizó el mensaje que aseguraba que Luciana Salazar habría tenido un encuentro amoroso con el chileno, siendo descartado por la misma modelo.

En el programa "La Academia", Salazar fue consultada si es que había asistido con el actor a una fiesta, cerrando el tema de inmediato. "(A Vicuña) no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes", dijo.

Por su parte, medios argentinos afirman que la actriz ya tiene sus ojos puestos en un nuevo interés amoroso, su colega español Mario Casas.

De todas formas, la revista Hola! afirmó que Vicuña viajará a España, donde ella está preparando una película, a inicios de octubre para encontrarse "con sus hijos y con la China".