Pascuala Ilabaca: "Tengo música saliendo por todos lados"

08:47 La cantante chilena lanzó "Ya no estamos para mentiras", y asegura que es el momento para mostrar todo lo creado en pandemia.

La introspección de Pascuala Ilabaca no llegó sólo en medio de la cuarentena, hecho que ella considera "natural" en tiempos de encierro, si no que desde el estallido social que vive reflexionando y pensando en la misma sociedad.

"Desde el estallido social que tenía una frase rondando en la cabeza: 'Ya no estamos para mentiras, ni para vivir en guerra'", comparte la cantante chilena. "Me parecía anacrónica toda la situación del país, la violencia que estamos viviendo, la represión. Me parecía como un cuento antiguo", reflexiona.

Y fue esa misma frase la que decidió poner en su última canción "Ya no estamos para mentiras", tema que el grupo Pascuala Ilabaca & Fauna lanzaron en honor a Fabiola Campillai.

De acuerdo a la artista, el tema fue un método para poder "canalizar y compartir el sentimiento de impotencia ante lo injusto", en el que se encontraba desde entonces, y aquel mensaje de justicia no podía quedar encerrado como una canción, a su descripción, "tranquila y oscurita" en medio de un álbum más.

"Muchas veces esos temas incómodos quedan como en los lados B de los discos, debajo de estas otras canciones que son las más prendidas, rítmicas o bailables. Entonces le estoy dando la oportunidad de poder comunicarse y poder referirse a los temas que quiero comunicar", menciona. "Por eso es que en este semestre me decidí a lanzar muchos singles", concluye.

La artista, que también está próxima a lanzar una nueva canción con Samadi, su banda de investigación de música de la India, afirma que se encuentra desbordante de música en estos tiempos en los que, poco a poco, se abre el espacio a la presencialidad.

"Tengo música saliendo por todos lados, es que es el momento. Creo que después de la pandemia estuvimos cocinando y cocinando y ahora viene como el gran despegue de todo lo creado", explica entre risas.

Sin embargo, hay otro hecho que también le llama la atención a Ilabaca: la presencia femenina y de disidencias en la música. "Hay una especia de grito de alerta desde las mujeres", menciona, al hablar sobre el ascenso de diferentes voces femeninas en la industria.

"Es súper bonito lo que se ve, pero esta explosión de expresión femenina no es sinónimo para mí de una industria saludable y la abundancia. Sino que al contrario, se siente que hay una resistencia de las mujeres", expresa para luego explicar que, según los estudios de Matria y la SSD, hay una presencia femenina en la industria del 12 y 11%, respectivamente.

"Es bajo", comenta. "Las mujeres han logrado desde el feminismo la capacidad de hacer tramas, de colaborar, de recomendarnos unas a otras, pero no hay un financiamiento para la música creada por mujeres y disidencias, usualmente trabajamos con la familia", explica.

"Me gusta denunciarlo, porque siempre te dicen 'ay, si las mujeres están súper visibles', pero claro, nosotras sabemos hacer bien nuestro trabajo, que es el de visibilizarnos y trabajar juntas, pero falta mucho en el financiamiento de nuestras carreras, y eso es muy importante", cierra la artista.