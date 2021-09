Rebecca Hall: "Hay algo especial de gritar en la oscuridad con desconocidos"

La película "La Casa Oscura" llega hoy a los cines de Chile y su protagonista, Rebecca Hall, tuvo la oportunidad de verla antes de que los teatros cerraran por la pandemia. "La vi en Sundance antes del covid, con una enorme audiencia, en una proyección de medianoche", recuerda la actriz. "Los gritos eran increíbles. La gente saltaba de las butacas a los gritos. Yo estaba sorprendida y espantada por sus gritos", menciona entre risas.

Eso es lo que Hall cree que marca la diferencia al ver películas de terror. "Hay algo de gritar en la oscuridad en una sala repleta de desconocidos que supera gritar a solas en tu sillón", bromea.

"Igual, creo que el verla a solas es una buena experiencia. Yo puder ver la película en ambos contextos, con la multitud que grita y en casa con una taza de té. Déjame decirte que mi casa se volvió mucho más aterradora desde entonces", dice.

"La Casa Oscura" relata la vida de Beth (Rebecca Hall), quien intenta superar la muerte inesperada de su esposo, a la vez que se queda totalmente sola en una casa cerca de un lago especialmente diseñada para ella.

De acuerdo a Hall, gran parte de la cinta ocurre al interior de una casa, la que ella misma describe como "espeluznante". "Sinceramente, fue muy escalofriante rodar allí", comenta.

La opción de entrar al proyecto fue sencilla: a Hall le pareció un guión aterrador. "Si ya al leerlo te da miedo, sabes que requiere bastante esfuerzo llegar a estropearlo y que deje de ser aterrador", bromea.

Sin embargo, el miedo iba más allá de la historia. "Estaba aterrada como actriz, porque básicamente es un unipersonal. Hay otros actores secundarios increíbles, pero una tremenda parte de la película me la paso en una casa haciendo cosas y llevando adelante una historia a solas, y eso es algo que nunca había hecho antes", explica.

Sobre Beth, la intérprete afirma que su personaje es "una mujer común y corriente". "De entrada, no hay nada que sugiera que hay algo fuera de lo común en ella. Es maestra. Aparentemente es una buena maestra. Ha tenido una vida estable, un matrimonio feliz, hasta donde ella sabe. Pero cuando la conocemos, es como si toda su vida se hubiera puesto en una licuadora", menciona.

Y es que la cinta se inicia cuatro días después de la muerte de su esposo. "Creo que ella sigue en shock", menciona. "Hay una escena al principio de la película que me sorprendió. Ella está en la escuela y está hablando con una madre que viene a hablar por las calificaciones de su hijo. En un momento, ella sencillamente le revela: 'bueno, mi marido se suicidó hace cuatro días, así que ¿me importa si su hijo obtuvo una B o una C? La verdad que no'", cuenta.

"Sí, Beth está asustada, sí, la está pasando mal, pero también hay una partecita de ella que está tan incrédula de lo que le ha pasado. No le importa nada realmente y bien podría correr hacia el peligro en lugar de huir de él", cierra.

"Esta película tiene los sustos", menciona. "Es una experiencia de emociones fuertes. Te hará sentir miedo de los crujidos de tu casa y todas las cosas que esperas luego de ver una película de una casa embrujada", explica.