Cumpleaños feliz: Gepe celebra primera nominación a los Grammy Latinos y anuncia nuevos covers

El cantante chileno Daniel Riveros, mejor conocido como Gepe, celebraba ayer su cumpleaños cuando le llegó un nuevo motivo para celebrar: recibió su primera nominación al Grammy Latino.

Así el músico, nominado a "Mejor canción alternativa" por su tema "Confía", en el que canta junto al argentino Vicentico, competirá con sus colegas C. Tangana, Nathy Peluso, Aterciopelados y Jorge Drexler.

"El hecho de que me den esta noticia en mi cumpleaños, lo hace aún mejor", dice a este medio el cantante chileno. "De por sí siempre sentí que era un regalo grabar esta canción, pero que esté nominada sí que es un regalo", añade.

De acuerdo a Gepe, "Confía" fue la canción que "dictó la pauta" para grabar su último álbum de estudio, "Ulyses". "Fue la primera canción que compuse, la primera que me puse a grabar, y bueno, tiene también esta colaboración de Vicentico que fue muy relevante", mencionó.

De acuerdo a la voz de "Hablar de Ti", su colega argentino "es una persona agradable a la que se le admira muchísimo", y es por eso que simplemente siente que "gano por todos lados".

De todas formas, esta nominación en su carrera aparece a vísperas de su reencuentro con su público en Santiago, ya que este sábado y domingo tendrá su concierto presencial en el Teatro Municipal de Las Condes, como parte de su ciclo de presentaciones.

"Es bacán que sea presencial", menciona el cantante. "Ya hicimos un show en Coquimbo y en Punta Arenas, hace un ratito. Ahora se viene esta, que además es en un teatro súper bonito, que suena bien y se ve bien", dice.

De todas formas, pese a la pandemia, el compositor no paró de realizar presentaciones online, como "Ulyses, primer encuentro" y sus apariciones en eventos por streaming. "Hubo unos más discretos que otros", comenta. "En algunas presentaciones era yo solo con guitarra, otras en las que éramos con la banda completa... La verdad es que traté de ponerle el hombro lo más posible a la pandemia y no me fue tan mal con eso", menciona.

¿Cómo fue volver a estar con tu público?

Muy bonito, fue ahí en Coquimbo y fue muy emocionante. Además había un montón de gente, como novecientas y algo personas en un lugar abierto. Fue emocionante. En especial porque había una energía ahí de la cual estábamos huérfanos y nos reencontramos con eso, y me imagino que para el público también, yo creo que gran parte de las personas que estaban ahí probablemente era su primer concierto en muchísimo tiempo y se sintió muy bien de ambos lados.

Además de estas presentaciones por streaming, produjiste el disco de Belencha y lanzaste unos covers, no paras de trabajar...

Es que si no hago cosas como que me deprimo, no sé, no es que sea trabajólico, si no que como que me tengo que mantener así, es una cosa como de salud mental que tengo. Soy bastante esquivo a la meditación, entonces me quise mantener ocupado y traté de que todo tuviese sentido. Me gusta hacer cosas que sean bonitas. Me quise sentir orgulloso y entre todo ese tipo de cosas: del disco que sacamos, los videos, el en vivo que nombraste, qué sé yo.

¿Cómo fue la experiencia de pasar de ser el cantante al productor?

Siempre me ha interesado lo que está detrás del cantante o del intérprete. De hecho siempre he intentado ser productor de mis cosas, a veces lo logro, a veces no. He hecho trabajos colaborativos con productores en mi música, de hecho en el caso de Belencha también fue una colaboración, pero creo que soy el que está más involucrado en la parte estética de ella y también en una especie de relaciones públicas (risas). Le pregunté si a ella le parecía hacer un disco, ya que es mi gran amiga, la veo casi como mi prima y no, fue muy bacán, fue interesante este rol tras bambalinas.

¿Te gustaría continuar en esa parte?

Sin duda. Me encantaría, me hace mucha ilusión el producir música.

También sacaste estos covers de Chayanne, "Tu Pirata Soy Yo" y de Rosalía con "Bagdad", ¿cómo decidiste hacer estas versiones?

Mira, los saqué por dos razones, una es que estuve mucho rato saliendo y me daba poco tiempo para estar tranquilo en un lugar haciendo música. En cambio ahora, lo que más hay es tiempo. Y ahí fue cuando hicimos un cover, tipo "escuchemos a ver qué onda, cómo queda". Lo grabamos y me fascinó. La verdad es que hago muchos covers, pero muy pocas veces me decido a grabarlos.

Tengo entendido que hiciste más de ellos...

Grabamos varios, de hecho grabamos siete covers y van a ir saliendo en este tiempo. Además de que lo produje yo solo. En realidad estoy súper orgulloso, me encantó lo que hice y más que eso, me encantó hacerlo. Lo pasé súper bien y encuentro que tiene sentido, fue un buen paréntesis.