Francisca Valenzuela: "Me tomé algo así como una hibernación creativa"

Tras más de un año desde el lanzamiento de su último álbum "La Fortaleza", reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores discos del 2020, la cantante chilena Francisca Valenzuela lanzó el primer adelanto de su nueva etapa, "Castillo de Cristal".

De acuerdo a la artista, el tema nació entre la cuarentena, en lo que ella describe como una "hibernación creativa". "Está inspirada en esa sensación de que todo es tan frágil: la vida, el sistema, nuestros cuerpos, la familia... Como que usualmente tenemos esa sensación de que las cosas son tan sólidas, pero es una ilusión, porque muchas veces si no las cuidas, se rompen", menciona.

Aún así, afirma que no es pesimista del todo, ya que la ve, tal como en esta nueva era musical, como el inicio de todo. "Esta historia inicia en ese momento de darse cuenta de que está todo como cayéndose a pedazos", dice.

"Suena distópico y catastrófico, pero también es como un mundo de fantasía que también está inspirado en el mundo real. Entonces es ese punto de partida y un poco de qué hace uno con eso, el qué viene después", añade.

Entonces, ¿tu nuevo disco es como una historia?

Bueno, "Castillo de Cristal" es la primera canción de una trilogía de videos y canciones que van a salir este año. Éstas están conectadas, porque tienen toda una historia de qué se viene después de este último día, en este final del mundo. El disco se viene con ese relato y un poco de cómo es la vida que está llena de contradicciones. Hay canciones más poperas, más rápidas, más enérgicas, así como hay canciones más lentas y más tranqui, siempre con un punto de vista muy confesional, muy auténtico y muy real.

Además de estas nuevas canciones, en la cuarentena estuviste con varios proyectos, como presentaciones por streaming y esta participación en el disco de Elvis Costello, ¿fue una época ocupada?

La verdad fue muy de fluir. Como que me siento muy agradecida de que, a pesar de lo que está pasando, mi familia está bien, estamos todos tranquilos... He tenido la oportunidad de seguir haciendo música, que lo valoro muchísimo. He tomado las oportunidades que han llegado, componiendo encerrada... me tomé algo así como una hibernación creativa. Es interesante que diga eso, porque igual siento que pasaba como varios meses un poco en la mía, y es rica la idea de salir al mundo con algo nuevo. Casi sin darme cuenta estos tiempos han sido súper activos.

Debutaste en la música en 2006 y ahora estás ad portas de tu quinto disco ¿cómo ves tu trayectoria?

No puedo creer que pasó tanto tiempo (Risas). No sé, por una parte siento mucho orgullo, es decir, estoy muy contenta y orgullosa de tener una carrera que tiene cinco discos. Igual es raro porque las canciones las escribo yo y vienen de un lugar muy interno y cada disco es como una foto de un momento, o de un yo distinto. Y es que así soy, lo que escribo soy yo no más, ¿cachái? Es mi pasión por la música y darlo todo.