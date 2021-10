[VIDEO] Ricky Martin salió a explicar comentarios sobre supuesta intervención en su rostro

Ricky Martin se volvió viral en las redes sociales durante las últimas horas, después de aparecer en una entrevista con una apariencia en su rostro que generó extrañesa.

Usuarios de redes sociales y diferentes porgrmas de espectáculos comentaron la imagen del cantante, especulando sobre una eventual intervensión estética.

Sin embargo, fue el mismo artista quien salió al paso de los comentarios y respondió a las dudas de sus fans a través de un video.

"No he me hecho nada en la cara, te lo juro“, aseguró mientras se tocaba el rostro de forma reiterada.

"Tengo líneas… si me pongo botox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder, pero ese día de la entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que vino una reacción rara a mi piel y que simplemente me inflamé, pero fue un día normal, y no quise cancelar las entrevistas”, replicó.